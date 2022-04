Onde foi o Baile da Vogue e os melhores looks das celebridades

Na noite da última sexta-feira, 30, ocorreu o Baile de Vogue, um dos mais tradicionais eventos de moda do país. Neste ano, o tema escolhido foi Brasilidade Fantástica, que celebra a arte, cores e ritmos do povo brasileiro. Mas onde foi o Baile da Vogue? O evento foi realizado em um dos mais famosos hotéis do Rio de Janeiro.

Onde foi o Baile da Vogue 2022?

O Baile da Vogue foi realizado no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Neste ano, o tema Brasilidade Fantástica também traz como ponto de partida o modernismo, no ano em que são celebrados os 100 anos da Semana de 22, que trouxe a ruptura da visão eurocentrista e trouxe o olhar do povo brasileiro para o próprio país.

O evento contou com a presença de dezenas de celebridades da música, arte e televisão, além da apresentação da cantora Ivete Sangalo. A baiana foi a principal atração do evento, que também contou com show do Heavy Baile, e djs sets de Valentina Luz e DJ Malboro. Preta Gil ficou responsável por subir ao palco e apresentar cada uma das atrações.

Os convidados devem seguir o tema ou optar por um black tie. Neste ano, a própria Vogue recomendou que os convidados optassem por “volumes inesperados”, e também novas texturas, paetê, capas, caudas, alfaiatarias não óbvias e estampas brasileiras.

A revista também alerta para o que as celebridades não devem fazer. A Vogue pediu para os convidados se atentassem para não vestir looks que fossem considerados como “apropriação cultural”, como por exemplo, o uso de turbantes e cocares.

Quem estava no Baile Vogue?

Gkay, Juliette, Jade Picon, Sabrina Sato, Chay Suede, Flávia Alessandra, Taís Araújo e Larissa Manoela foram alguns dos destaques do Baile Vogue, que contou com 1700 convidados.

Sabrina Sato é conhecida como um dos maiores ícones fashion do país e foi uma das convidadas mais esperadas do Baile Vogue. O visual da apresentadora foi assinado pelo estilista Kevin Germanier, feito inteiro com contas de plástico recicladas de Honh Kong e demorou quatro meses para ser feito, de acordo com a Vogue.

Juliette também roubou a cena ao usar um vestido mandacaru, um tipo de cacto, em homenagem às suas origens e aos seus fãs. O vestido foi feito por Guerreiro Cavaleiro e o styling é de Yan Acioli.

Larissa Manoela vestiu um look inspirado na arara-azul, uma das mais famosas aves brasileiras, com as asas e o macacão cobertos de vidrilhos e cristais. O trabalho é do estilista André Betio.

Jade Picon usou um mini vestido da The Attico, com saia de plumas coloridas. O styling é de Thiago Biagi. As sandálias são da designer Amina Muaddi.

Paulo André também marcou presença no Baile Vogue. O atleta aderiu a tranças afro, e apostou em um look de crochê.

