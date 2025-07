Quem é a namorada de Memphis Depay? O atacante do Corinthians ganhou o coração da torcida, e não apenas pelo futebol no pé. O jogador holandês de 31 anos é peça chave do Timão, mas sua vida pessoal é cheia de dúvidas.

Quem é a namorada de Memphis Depay?

O status atual do relacionamento do ex-atacante do Manchester United e atual atacante do Corinthians é desconhecido. No ano passado, rumores indicaram que ele estava namorando a modelo Coral Gutierrez. No Brasil, surgiram boatos de que ele estaria se relacionando com Maísa, que é corintiana roxa, mas a assessoria da atriz desmentiu a informação.

O holandês também teria se interessado pela ex-BBB Alane. Na virada do ano, o jogador do Corinthians, Memphis Depay foi visto com uma mulher misteriosa. Os dois foram vistos curtindo a companhia um do outro em Trancoso, Bahia. Contudo, nenhuma relação foi assumida.

Em 2017, Memphis ficou noivo de Lori Harvey, mas o casal se separou pouco tempo depois. Depois, ele namorou Chloe Bailey, cantora, compositora e atriz com mais de sete milhões de seguidores no Instagram, por um curto período. Depay não tem filhos.

Jogador vai sair do Corinthians?

O atacante Memphis Depay não participou do treino para o próximo jogo do Corinthians, na manhã de quinta-feira, 10. Mas a ausência, segundo o clube, não é um aceno de adeus.

Em nota, o O Sport Club Corinthians Paulista informou que que o atleta Memphis já se apresentou no CT Joaquim Grava e se reuniu com o presidente em exercício do Corinthians, Osmar Stabile, o executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o técnico Dorival Júnior. “Durante a reunião, o atleta justificou a ausência e manifestou seu desejo em permanecer no Corinthians”, diz o time.