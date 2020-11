Padre Fábio de Melo diverte web com vídeos de ‘candidatos’ a vereador

O padre Fábio de Melo é conhecido por compartilhar conteúdos divertidos nas redes sociais. E ele não deixou o período eleitoral passar em branco no Instagram. Interpretou seis candidatos a vereador em vídeos curtos e engraçados. Até o meme da “cabeleleila Leila” virou personagem.

Como são os personagens do padre Fábio de Melo?

“Ronaldinho Cansadão”, “Professor Edmilson”, “Lindalva Manicure”, “Rosemberg da Maromba”, “Cabeleleila Leila” e “Cleverson Carlos” são os nomes dos candidatos fictícios, que concorrem ao cargo de vereador de Taubaté. Recebem caracterizações e efeitos, como boca grande, cabelos compridos e óculos. Confira os vídeos:

Padre Fábio de Melo interpreta Ronaldinho Cansadão

O primeiro candidato apresentado é Ronaldinho Cansadão, com óculos de armação preta. “Cansado da velha política? Eu também estou cansado. Se você está cansado, vote Ronaldinho Cansadão vereador. Para uma Taubaté mais justa e mais solidária. Acho que tá bom, não sei o que falar mais que isso.”

Outro “candidato” é Professor Edmilson

Com efeito de boca ampliada e óculos, padre Fábio de Melo gravou vídeo como Professor Edmilson. “Por uma Taubaté com mais ambientes esportivos e quadras, onde nossos filhos possam desenvolver suas habilidades. Professor Edmilson, 572829.”

Padre Fábio de Melo grava vídeo como Lindalva Manicure

Padre Fábio de Melo aparece com óculos de sol e echarpe no pescoço para gravar como Lindalva Manicure. “Chega de unha encravada, esporão e bico-de-papagaio. Por uma Taubaté com as unhas mais bonitas. Lindalva Manicure, 344527.”

Mais um personagem de Padre Fábio de Melo

Um dos “candidatos” a vereador é Rosemberg da Maromba, que veste camiseta regata. “Eu derrubo a corrupção é na porrada. Rosemberg da Maromba para vereador. 374126. Eu quero uma academia em cada esquina de Taubaté.”

Meme da CabeleLeila Leila vira personagem

Padre Fábio de Melo brincou com o meme da “cabeleleila Leila”, criando personagem com cabelos compridos e óculos de grau. “Taubaté precisa ter mais mulheres na política. Conto com seu apoio. Para vereadora, CabeleLeila Leila, 273625. Passa lá no meu salão que eu te dou uma progressiva de graça.”

Personagem atrapalhado faz parte da brincadeira do padre

Cleverson Carlos mostra pouca familiaridade com as câmeras. “O que que eu falo aqui? Eu sou tímido para vídeo. É só falar? Gente, não sei se vocês lembram de mim. Eu sou Cleverson Carlos. Eu era sucessor de comunicação do padre Fábio de Melo. Aí ele parou de cantar e estou desempregado. Sabe o que eu estou querendo fazer? Estou querendo ser… Estou querendo nada, eu sou. Eu sou candidato a vereador daqui de Taubaté. Se vocês quiserem votar em mim, como é que fala? É 412713. O meu número. É só isso mesmo? Não sei nem se essa candidatura vai dar certo.”

