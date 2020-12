Pai de Márcio Garcia morre de Covid-19; veja declaração do ator

O pai de Márcio Garcia, Carlos Alberto Machado, faleceu na noite desta sexta-feira, 18, após complicações da Covid-19. A informação foi anunciada pelo próprio ator em suas redes sociais. Em um vídeo de quase 5 minutos, Garcia agradeceu toda a corrente de oração e anunciou que infelizmente o pai não resistiu. “O corpo dele não resistiu. Ele faleceu hoje, agora à noite”, relatou. Veja vídeo:

Pai de Márcio Garcia estava há quase um mês internado

O pai de Márcio Garcia estava há quase um mês internado em um hospital de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e, segundo o ator, vinha sofrendo muito fisicamente em decorrência da doença. Ele chegou a sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), teve o lado esquerdo paralisado e precisou ser entubado novamente.

“Eu realmente deixei de falar algumas coisas, sempre busquei ser o mais otimista possível, então às vezes ele dava dois passos à frente, um atrás, dois atrás e um na frente, mas eu sempre querendo acreditar que ele estava se recuperando, mas infelizmente não resistiu”, revelou o ator. O pai de Márcio Garcia tinha 77 anos.

O pai de Márcio Garcia, conforme descreveu o ator, era “uma pessoa muito justa, muito íntegra, muito amiga”. “Ele soube ser um bom exemplo para mim, para os netos, para minha mãe, que é ex-esposa dele, para a atual esposa e para todos os amigos”, relatou.

“O que fica é o carinho, o amor, a gratidão eterna que eu vou sentir por ele. Ele sempre foi um exemplo para todos nós, sempre veio com uma palavra amiga, responsável, melhor conselheiro que eu já tive, eu tenho certeza. vai deixar muita saudade par todo mundo, mas eu confio em Deus e sei que foi feito o melhor para ele”, disse ainda.

Márcio confessa que fez pouco caso da doença

Esta não foi a primeira vez que o estado de saúde do pai de Márcio Garcia foi relatado pelo ator nas redes sociais para falar do estado de saúde do pai. No dia 16 de novembro, ele postou um vídeo falando que Carlos Alberto havia sido entubado e chegou a pedir orações. Na ocasião, o próprio ator confessa que não levou a doença a sério.

“Confesso que muitas vezes fiz pouco caso da Covid-19, achava que não era tão grave. Nunca levei tão a sério essa doença. Acho que muita gente passa por isso até ter um caso tão próximo como estou tendo agora com meu pai”, afirmou Marcio no vídeo.