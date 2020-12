Justiça do Rio suspende lockdown em Búzios; veja o que muda

O turismo em Búzios teve mais uma reviravolta na tarde desta sexta-feira, 18. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a liminar que estabelecia lockdown em Búzios, na Região dos Lagos. Com a nova medida, turistas que estavam no município não precisam sair.

Para determinar a reabertura do turismo em Búzios, o presidente do TJ-RJ, Cláudio de Mello Tavares, levou em consideração o impacto econômico no município. “Configurados o manifesto interesse público e a grave lesão à ordem e à economia pública que a decisão judicial impugnada está a causar, defiro o pedido de suspensão”, disse ele.

A cidade está em alta temporada e recebe nesta época do ano milhares de turistas que ajudam a movimentar a economia do município.

Turismo em Búzios: o que tinha sido proibido?

Na decisão proferida na quinta-feira, 17, pelo juiz Raphael Baddini de Queiroz Campos, da 2° vara da Armação de Búzios, ficou restabelecido o decreto de março, que impunha uma série de restrições ao turismo em Búzios. Veja:

Turistas tinham que deixar Búzios em até 72 horas;

Hotéis, pousadas, hostels, pensões, apartamento e casas para aluguel de temporadas não poderiam realizar novas reservas por tempo indeterminado;

O uso de praia, praças, quadras poliesportivas e outros espaços similares estavam proibidos;

Eventos com aglomerações, mesmo que privados, estavam proibidos, como festas, shows e cultos, por exemplo;

Para determinar restrições ao turismo de Búzios, o juiz levou em conta os casos de coronavírus e argumentou que a cidade estava em bandeira três, com possibilidade de colapso à saúde pública.

Decisão gera revolta

A decisão de proibir o turismo em Búzios gerou revolta em trabalhadores e empresários dos setores afetados. Após a aplicação do lockdown na cidade, a própria procuradoria do município recorreu. A associação dos empreendedores da cidade também entrou com recurso e a decisão foi favorável, por isso, agora as restrições impostas deixam de ter validade.

Casos de Covid-19 em Búzios

Segundo dados atualizados da prefeitura de Búzios nesta sexta-feira, 18, a cidade teve até agora 25 mortes em decorrência do coronavírus. Ao todo, 2478 casos foram confirmados, mas, destes 1.311 foram curados e 1.142 ainda estão em isolamento domiciliar. Até agora, 7.581 pessoas com suspeita ou confirmação da doença foram atendidas e 3 ainda estão internadas.