Hidelbrando Batista, pai de Whindersson Nunes, entrou na brincadeira de “verdade ou mentira” nos Stories do Instagram. Recebeu a pergunta “Verdade que seu filho preferido é o Whindersson?” e respondeu “não”, colocando de fundo uma foto ao lado da filha Hagda Kerolayne.

Como foi a declaração do pai de Whindersson Nunes?

Hidelbrando divertiu seus seguidores com a publicação, mas escreveu que “não, amo todos do mesmo jeito”. Logo em seguida, mais uma pegadinha: “Verdade que vocês queriam só uma [filha] menina?”. A resposta? “Verdade”.

Não pense que Whindersson Nunes ficou chateado. Também achou graça nas respostas do pai e compartilhou as imagens em seu Twitter.

Além do comediante, Hidelbrando e Valdenice Nunes têm mais três filhos. Os nomes são Harisson, Hidelvan e Hagda, que aparece na foto da brincadeira do Instagram. Meu pai pic.twitter.com/zByGbM4QSF — Whindersson Nunes (@whindersson) January 14, 2021

Mãe fala sobre novo relacionamento do youtuber

Whindersson Nunes assumiu o relacionamento com a estudante de Engenharia Civil Maria Lina Deggan, em novembro do ano passado. O humorista estava solteiro desde abril, após o fim do casamento de dois anos com a cantora Luísa Sonza.

O namoro virou assunto no Instagram de Valdenice Nunes, mãe do humorista. Assim como o marido, respondeu algumas perguntas de seus seguidores, sendo que uma delas se referia ao que achava da nova nora. “Quem tem que gostar é ele, que está namorando. Eu tenho que gostar do meu marido que sou casada”, opinou.

Whindersson curte férias no México

O novo casal viajou para o México. Na região conhecida como Riviera Maya, passou por Playa del Carmen e Tulum, que tem atraído vários famosos, como Yasmin Brunet, Gabriel Medina e Aline Riscado. Um dos cliques do humorista chamou muita atenção, com direito a piscina estilo aquário.

No dia 5, a comemoração do aniversário de 26 anos dele teve direito a passeio de iate na Isla Mujeres. “Feliz Aniversário pra mim”, escreveu.