Luisa Sonza dá recado no Twitter após Whindersson assumir namorada

Na noite de ontem (3), a cantora Luisa Sonza foi ao Twitter fazer um pedido aos fãs – que muitos entenderam que a motivação teria sido a respeito do novo relacionamento de seu ex-marido, Whindersson Nunes com Marina Lina Deggan.

O que Luisa Sonza disse?

Na rede social, Luisa Sonza postou “Aos meus fãs: não ataquem outras mulheres, vocês sabem o que eu passei e passo, não façam igual fizeram e fazem comigo” – em alusão aos ataques sofridos por ela quando anunciou o seu namoro com o cantor Vitão, em setembro.

O influenciador digital, Whindersson Nunes e a cantora Luisa Sonza se separaram em abril deste ano. Em julho, ele teria sido visto abraçando Maria Lina em uma viagem do Ceará, porém o caso só tornou-se público recentemente, quando foram vistos em uma foto, juntos, em uma viagem ao Tocantins. No meio do ano, a imprensa já teria divulgado sobre o novo affair de Nunes, quando ele foi visto também em Santa Catarina, onde a moça mora.

Quem é a nova namorada de Whindersson Nunes?

A eleita pelo humorista tem 21 anos, estuda engenharia civil no Centro Universitário Leonardo Da Vinci (UNIASSELVI), é de uma família de classe média e leva uma vida sem muitos luxos. Ela também trabalha em uma casa de festas em Balneário Camboriú, a cerca de 1 hora de Blumenau.