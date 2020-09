O irmão caçula do futuro rei da Inglaterra foi um adolescente polêmico e causou muitas dores de cabeça à família britânica. Conheça as desventuras do monarca.

Polêmicas do Príncipe Harry: o mais rebelde dos herdeiros do trono britânico

Desde sua juventude, as polêmicas do Príncipe Harry sacodem a realeza. Espontâneo, rebelde e um pouco mimado, o monarca já fez sua avó, a rainha-mãe, perder o sono.

Atualmente, o nobre é um homem de família, casou-se com Meghan Markle e tenta criar seu filho com privacidade. Sendo assim, parece que sua vida de manchetes realmente chegou ao fim.

Porém, em sua juventude, o príncipe costumava envolver-se em escândalos com frequência. Assim, fotos suas estampavam constantemente as capas dos tablóides. De fato, Harry não conhecia limites e dizer que viveu intensamente seria um eufemismo.

As melhores polêmicas do Príncipe Harry

Após seu amadurecimento, o que fica das polêmicas do príncipe Harry são histórias para divertir (ou constranger) os plebeus. Conheça alguns dos episódios mais notáveis da vida do jovem príncipe.

A noite em Las Vegas

No dia 24 de agosto de 2012, a Inglaterra amanheceu com o caçula da família real nu na capa do jornal The Sun. Completamente despido, Harry cobria o órgão genital com as mãos, em um hotel de Las Vegas. O rapaz tinha 22 quando reservou uma luxuosa suite no estabelecimento. A intenção era dar uma festa para amigos.

De acordo com supostos participantes, a nudez aconteceu quando os jovens decidiram apimentar uma partida de sinuca. Assim, pontos perdidos eram pagos com peças de roupa. Ao que tudo indica, o príncipe não é muito hábil no jogo.

Piadas racistas

Apesar de sua fina educação, algumas polêmicas do Príncipe Harry envolveram declarações e atitudes racistas. Por exemplo, em 2019 o monarca escandalizou a sociedade britânica quando um vídeo seu vazou. Nele, usava termos pejorativos para se referir a alguns colegas do exército.

Além de chamar um cadete árabe de “raghead”, termo que significa algo como “cabeça de pano”, Harry chamou um colega paquistanês de “paqui”. “Paqui” é uma gíria de conotação negativa usado para discriminar imigrantes na Grã-Bretanha.

Em seguida, fotografias suas voltaram a estampar o The Sun. Nelas, Harry usava uma suástica no braço, o símbolo máximo do nazismo. Ainda que o adereço fosse parte de uma fantasia, a comunidade internacional não achou graça da brincadeira do príncipe.

Por exemplo, a comunidade judaica se pronunciou fortemente. Acontece que a rainha havia participado de solenidades em memória das vítimas do Holocausto duas semanas antes da festa do neto. Para o grupo, o comportamento do garoto colocava a atitude da Elizabeth II em cheque.

As compras

Príncipe Harry nunca foi muito bom em controlar os próprios gastos. Quando jovem, o garoto foi passar um fim de semana em uma cidade à beira-mar com os amigos. Lá, conheceu um pub onde foi algumas vezes comer e beber.

Harry gostou tanto, mas tanto do lugar que resolveu comprá-lo. E talvez o tivesse feito, não fosse o fato de que, na ocasião, só tinha £6.50 consigo. Logo, a dona do estabelecimento educadamente recusou a oferta.

Ainda hoje, livros e jornais contam que os gastos do monarca são motivo de preocupação para a família. Logo, de acordo com recente biografia da realeza, esse seria um ponto de atrito entre os irmãos.

As declarações polêmicas

Algumas das polêmicas do príncipe Harry são causadas pela língua solta do próprio monarca. Por exemplo, em 2002, Harry confessou em entrevista que gostava beber e fumar maconha. Na época, príncipe Charles chegou a enviar o filho para uma clínica de reabilitação. Porém, parece que a intenção foi só dar um susto no garoto: o príncipe saiu da instituição no dia seguinte.

E parece que essa é uma característica que não mudou tanto assim. Recentemente, o príncipe revelou a gravidez da cunhada à mídia antes da própria. Enquanto Kate Middleton mantinha segredo sobre estar esperando o primeiro filho, Harry declarou que teria um sobrinho.

A última polêmica do Príncipe Harry

A mais recente polêmica do Príncipe Harry é muito mais séria e menos vergonhosa do que as da sua juventude. Foi no dia 8 de janeiro de 2020 que ele e Meghan Markle anunciaram sua saída da família real britânica. Dessa forma, o casal se torna financeiramente desligado da realeza.

Como resultado, a rainha-mãe teria ficado extremamente desgostosa. No entanto, acatou a decisão do neto. Dessa forma, sua última aparição enquanto membros da família Windsor aconteceu dia 9 de março. O casal compareceu a Abadia de Westiminster para o evento anual do Commonwealth Service. Lá, encontraram Príncipe Charles, Camila Parker-Bowles, Príncipe William, e Kate Middleton.