Príncipe Harry se separou de Meghan Markle?

Um dos casais mais conhecidos e comentados do mundo, o príncipe Harry e a ex-atriz Meghan Markle não são vistos lado a lado em eventos há algum tempo. A famosa não compareceu na coroação do sogro em maio e ficou em casa com os filhos. Rumores da possível separação do casal surgiram no final do ano passado, em meados de novembro, e nada foi confirmado na época. Porém, novas informações sobre a dupla levam o público a acreditar que eles não estão mais juntos.

O que está acontecendo com Harry e Meghan?

O príncipe Harry e Meghan Markle estariam separados já há quatro meses, segundo informações do jornal português Flash!, que publicou uma matéria em primeira mão sobre o assunto no dia 4 de junho.

De acordo com a publicação, o casal não dorme mais na mesma cama e nem partilha da mesma mesa. No entanto, apesar do iminente divórcio, quem estaria adiando a separação definitiva na papelada seria Meghan. Segundo o período português, a ex-atriz não quer acabar com sua visibilidade na mídia e cair no esquecimento, além de se preocupar com o dinheiro que pode perder na batalha judicial, caso sigam com a separação. O casal não confirmou a informação até o momento.

Os primeiros rumores de uma possível separação do príncipe Harry e Meghan surgiram em novembro do ano passado, quando a especialista britânica sobre a família real Lady Colin Campbell adiantou detalhes sobre o assunto. Na época, Colin disse que eles não viviam mais juntos e que em algum momento oficializaram a separação. Os detalhes adiantados pela especialista também ficaram sem comentários do casal, que não se pronunciou.

No começo de maio deste ano, o público conferiu que Meghan Markle não esteve ao lado do marido na coroação de Charles III, que assumiu o trono no lugar de sua mãe, a rainha Elizabeth II, avó do príncipe Harry. Na ocasião, Meghan ficou em casa com os filhos. Segundo a mídia internacional, ela não compareceu ao evento por causa do aniversário do filho mais velho.

Quantos filhos o príncipe Harry tem com Meghan Markle?

Harry e Meghan são pais de duas crianças, Archie, de 4 anos de idade, e Lilibet Diana, que completou 2 anos de idade no começo do mês de junho.

Archie é o sexto na linha de sucessão ao trono britânico e é seguido por sua irmã Lilibet, que fica em sétimo lugar. Antes deles, vem o irmão de Harry, o príncipe William, e os filhos dele com Kate Middleton, George, Charlotte e Louis, além é claro do próprio príncipe Harry.

Harry e Meghan se conheceram em 2016 e logo em 2018 já selaram a união no altar. Norte-americana, Meghan não era da realeza e ganhou o título de Duquesa de Sussex ao se casar com o príncipe. Eles tiveram o primeiro contato por meio de um encontro às cegas, que foi organizado por uma amiga em comum do casal.

Meghan era atriz, mas deixou a carreira para trás depois do casamento. Ela era bastante conhecida pelo trabalho na série Suits (2011 – 2018), além de participando de obras como Anti-Social (2016), Meu Ex é noivo da Minha Melhor Amiga (2014), Castle (2012), Encontros Casuais (2013), Quero Matar Meu Chefe (2011), entre outros.

Antes do relacionamento com Harry, Meghan chegou a ser casada com o produtor e diretor Trevor Engelson, de quem se separou em 2014. O passado da famosa foi polêmico na época em que Harry anunciou a união, devido ao tradicionalismo da família real. Desse casamento, Meghan não teve filhos. Hoje, seu ex-marido é casado com Tracey Kurland, nutricionista com quem selou a união em 2019.

