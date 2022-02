Quais foram os casamentos de Murilo Benício? Relembre 6 uniões do ator

Murilo Benício é um dos atores mais famosos da Globo. Ao longo da carreira, se envolveu com algumas de suas colegas de trabalho. Atualmente, ele namora a jornalista Cecília Malan. Relembre os casamentos e relacionamentos de Murilo Benício.

casamentos de Murilo Benício – Alessandra Negrini

O primeiro casamento de Murilo Benício foi com a atriz Alessandra Negrini. Os dois se conheceram nos corredores do Estúdio Globo em 1995, quando o ator tinha 24 anos e ela 25.

Em 1996, juntaram as escovas de dentes e foi morar junto. O primeiro filho do casal, Antônio Benício Negrini, nasceu no mesmo ano. Hoje, o rapaz tem 25 anos e segue carreira artística assim como seus pais – sua estreia na TV foi na novela Amor de Mãe (2019).

Se casaram oficialmente em 1998, mas se separaram no ano seguinte.

Carolina Ferraz

Após a separação, Murilo Benício engatou um namoro com a atriz Carolina Ferraz. Os dois se conheceram em 1997, durante as gravações da novela Por Amor, na qual interpretavam os irmãos Leonardo e Milena.

Na época, Carolina era casada com Mário Cohen e ele com Negrini. Entretanto, em 1999, quando ambos estavam solteiros, se reaproximaram e começaram a namorar.

O namoro durou apenas dois anos. Na época, segundo entrevista da mãe de Murilo à revista Isto É, o relacionamento terminou devido às constantes crises de ciúmes do ator.

Giovanna Antonelli

A vida imita a arte, e o romance de Jade e Lucas saiu das telas e passou para a vida real. Em 2002, ainda durante as gravações de O Clone, os atores engataram um namoro.

Entre muitas idas e vindas o casal subiu ao altar em 2004, mas logo se separou. Pouco tempo depois, os atores reataram, e Giovanna engravidou de Pietro Antonelli Benício, hoje com 16 anos.

Em novembro de 2005, Giovanna e Murilo se separaram definitivamente.

Guilhermina Guinle

Em 2006, Murilo Benício se envolveu com mais uma colega de trabalho. Ele e Guilhermina Guinle se conheceram durante as gravações do filme Inesquecível, mas só assumiram o namoro no ano seguinte, quando passaram a morar juntos.

Os dois ficaram juntos por quatro anos, entre 2007 e 2011. O término aconteceu de forma amigável, segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa dos atores na época.

Débora Falabella

Murilo Benício e Débora Falabella começaram a namorar ainda durante as gravações da novela Avenida Brasil, em 2012, mas só assumiram o relacionamento quando a trama chegou ao fim.

Em entrevista a Marília Gabriela, o ator disse que “estavam praticamente casados”. Esse foi um dos relacionamentos mais duradouros de Benício – os atores ficaram juntos por sete anos, entre 2012 e 2019, quando romperam a união estável.

Curiosidade: em O Clone, novela de 2001, os atores interpretaram Lucas e Mel, que eram pai e filha.

Manuela Dias

Depois do rompimento com Falabella, Benício namorou Manuela Dias, autora da novela Amor de Mãe, na qual ele interpretou Raul.

Os dois iniciaram o relacionamento em 2019, quando ainda se preparavam para gravar o folhetim. O término aconteceu um pouco mais de um ano depois, em julho de 2020.

Murilo Benício e Cecilia Malan

Murilo Benício atualmente está namorando a jornalista Cecília Malan, de acordo com informações do UOL. Nenhum dos dois ainda assumiu o relacionamento publicamente. Malan trabalha como correspondente internacional da Globo em Londres, e o ator tem se dividido entre as gravações de Pantanal e as viagens para visitar sua amada.