Quem é Joaquim em Além da Ilusão, personagem de Thiago Voltolini

Quem é Joaquim em Além da Ilusão? Personagem é filho de Úrsula (Bárbara Paz) e afilhado de Eugênio (Marcello Novaes). Ambicioso assim como sua mãe, o rapaz fica noivo de Isadora (Larissa Manoela) na segunda fase da trama para herdar a Tecelagem Tropical.

Quem é Joaquim em Além da Ilusão – Thiago Voltolini

Joaquim é o noivo de Isadora na novela Além da Ilusão. O personagem aparece ainda adolescente na primeira fase do folhetim, interpretado por Thiago Voltolini. É mostrado que o rapaz ajuda Eugênio durante as negociações para adquirir as terras em que será instalada a Tecelagem Tropical.

Ele é filho de Úrsula, uma mulher que trabalhou na casa da família de Eugênio e é apaixonada por ele. O rapaz tem a mesma personalidade de sua mãe, que é a vilã da história.

Na segunda fase da trama, Joaquim será interpretado por Danilo Mesquita. Ele segue os conselhos de sua mãe e fica noivo de Isadora, com o único interesse de herdar os negócios da família Tapajós.

Joaquim é um rapaz pouco romântico e bem longe do perfil idealizado por Isadora. A filha de Matias (Antonio Calloni), que cresceu com os ideais feministas de sua mãe Violeta (Malu Galli), está muito mais empolgada para seguir carreira como modista do que com o casamento. Ao longo da trama, a garota confessa para Arminda (Caroline Dallarosa) que não ama o noivo.

O filho de Úrsula vai encontrar um obstáculo para conseguir executar o plano de se casar com Dora e ficar com todo o seu dinheiro. Isso porque ela vai se apaixonar por Davi (Rafael Vitti) quando o mágico sair da cadeia – devido ao trauma da morte de Elisa, ela se esqueceu como era o rosto do ilusionista.

O amado de Dora vai descobrir que Joaquim só mantém um relacionamento com ela por interesse e vai adiar os planos de provar sua inocência para mostrar a verdade para ela.

Ator Thiago Voltolini na novela da Globo

Thiago Voltolini tem 19 anos e faz a sua estreia em novelas como Joaquim na primeira fase de Além da Ilusão. Ele atua desde os seis anos idade e recentemente ficou muito conhecido no aplicativo TikTok, somando mais de 2 milhões de seguidores.

O jovem comemorou a conquista de seu primeiro papel na TV e apresentou seu personagem através de um post no Instagram. “Com vocês, JOAQUIM! AHH, finalmente!!! A Primeira foto oficial do meu primeiro personagem na #globo e que vamo combinar, não é o mais bonzinho da história AAAAAAA se é que você me entende…”, escreveu.

Quando a trama entrar na segunda fase, quem entra em cena é Danilo Mesquita, de 29 anos. Seu primeiro papel na televisão foi em 2015, na novela I Love Paraisópolis. Desde então, esteve em Rock Story (2016), Segundo Sol (2018) e Éramos Seis (2019).

