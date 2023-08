Qual a religião de André Luiz Frambach, noivo de Larissa Manoela?

Entenda problema de Silvana Taques Santos, mãe de Larissa Manoela, com a relação da filha com o ator André Luiz Frambach, que segue outra religião - Foto: Reprodução/Instagram/@larissamanoela

Em mais uma capítulo da polêmica entre Larissa Manoela e a família, um print mostra um comentário de Silvana Taques atacando a religião de André Luiz Frambach, ator de 32 anos, e chamando a família do rapaz de macumbeira. O print foi divulgado nesta terça, 22, pelo jornalista Lucas Pasin, do UOL, é a continuidade da conversa exibida no domingo, no Fantástico, dia 19.

Mas qual a religião de André Luiz Frambach?

André Luiz Frambach segue a doutrina espírita

André Luiz Frambach e sua família seguem a doutrina espírita, diferente da mãe de Larissa Manoela, que é católica, segundo mostram suas publicações no Instagram. Já o pai de Larissa Manoela é evangélico.

A história veio à tona depois que a atriz Larissa cedeu ao Fantástico o print de uma conversa com a mãe do dia 24 de dezembro, onde desejava feliz natal. A matriarca, no entanto, respondeu com um palavrão. Dois dias depois, a continuidade da conversa mostra Silvana se referindo à religião de André Luiz Frambach de forma preconceituosa. "Esqueci de te desejar... Que você tenha um ótimo natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", disse a mulher.

Após a mensagem vazar na web, Silvana recebeu uma chuva de críticas e foi acusada de intolerância religiosa. André Luiz Frambach ainda não se pronunciou sobre o assunto.

E os problemas da mãe de Larissa Manoela com o noivo da filha vão além da religião. Em entrevista que cedeu ao SBT, também exibida no domingo, 22, Silvana disse para a jornalista Cris Flores que é contra o relacionamento da dupla por sua "intuição de mãe". Ela também justificou que a outra conversa entre as duas que viralizou na internet - em que Silvana disse que não seria mais mãe de Larissa além do título - ocorreu após a filha decidir continuar o relacionamento com o noivo.

O que é o espiritismo?

O Espiritismo, conforme definido por seu fundador, Allan Kardec, é “uma ciência dedicada às relações entre os seres incorpóreos e os seres humanos”. Kardec foi um educador francês, cujo nome verdadeiro era Hippolyte Leon Denizard Rivail.

Kardec codificou a Doutrina do Espiritismo Kardecista, cujo objetivo era estudar os espíritos – sua origem, natureza, destino e relação com o mundo corpóreo. O Espiritismo tornou-se um movimento popular e hoje está representado em 35 países. Kardec também escreveu O Livro dos Espíritos na tentativa de mostrar como o Espiritismo difere do Espiritismo .

