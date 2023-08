O que aconteceu com a Larissa Manoela e o que ela falou na entrevista?

A atriz Larissa Manoela, 22, deu uma entrevista ao Fantástico no último domingo (14) revelando os motivos que levaram o afastamento dos pais da gestão de sua carreira. A famosa revelou que tinha apenas 2% da empresa que concentrava a maior parte do patrimônio conquistado por ela.

O que a Larissa Manoela falou no Fantástico?

Larissa Manoela começou a questionar os pais sobre como estava a questão financeira dos negócios depois de atingir a maioridade. A atriz disse que não sabia quanto ganhava e quais bens tinha, além de ter que pedir autorização para fazer qualquer transação financeira, até as mais simples como R$ 10 para comprar um milho na praia.

Os questionamentos da eterna Maria Joaquina de "Carrossel" para os pais, Silvana e Gilberto, começaram a gerar atritos entre eles. Larissa expôs uma gravação de uma conversa com a mãe na qual a empresária afirma que não vai abrir mão da gestão financeira. "Quer me chamar de mercenária, pode chamar. Mas o que eu não vou abrir mão de um centavo é cuidar do seu dinheiro. O resto, você pode fazer aquilo que você quer”, diz a mãe no áudio. A atriz também mostrou outro áudio pedindo ao pai fazer uma transferência para que ela possa comprar sorvete e chá mate na praia.

Sobre as empresas que concentram o patrimônio da artista, Larissa afirmou que os pais mentiram sobre a divisão de cotas. Na Dalari, aberta pelos pais em 2014 e que concentra todos os contratos, pagamentos e a grande maioria do patrimônio adquirido pela atriz, Silvana e Gilberto disseram para a filha que cada um tinha 33,33% das ações. No entanto, a famosa descobriu que ela tinha apenas 2%, enquanto os pais eram donos de 98%.

Uma segunda empresa foi aberta em 2020 com apenas Larissa como sócia, mas Silvana e Gilberto eram 100% administradores do negócio e podiam decidir, assinar e se comprometer sem o aval da atriz.

A terceira empresa é uma holding dividida em três partes iguais, criada em maio do ano passado para reunir todo o patrimônio que estava na primeira empresa, o que nunca aconteceu, segundo Larissa.

Larissa contou que ela e os pais se reuniram na presença de advogados, em maio, para fazer a redistribuição das empresas. A atriz propôs que ela ficasse com 60% do patrimônio, enquanto Silvana e Gilberto receberiam 40% o que não foi aceito por eles.

A famosa fez uma nova proposta, sugerindo 50% para cada. Os pais concordaram sob a condição de receberem 6% da renda da filha pelos próximos 10 ano, mas Larissa não aceitou. Sem acordo, a atriz e os empresários romperam. A famosa passou a administrar a própria carreira a partir daquele mesmo mês e deixou um patrimônio de R$ 18 milhões para Silvana e Gilberto, que ainda não assinaram o distrato das sociedades nas duas empresas.

AGORA e EXCLUSIVO! Larissa Manoela quebra o silêncio e em entrevista ao "Fantástico", fala sobre a separação de bens com seus pais e como era a sua convivência com eles. #Fantástico

pic.twitter.com/Ndt4YGBgU5 — Brenno De Moura  (@mbrenno_) August 14, 2023

O que dizem os pais de Larissa?

Em nota enviada ao Fantástico, Silvana e Gilberto afirmam, através de um advogado, que a filha falta com a verdade quando diz que não sabia o percentual dela na empresa Dalari, já que Larissa Manoela assinou, em janeiro de 2020, uma alteração contratual na qual constava clara e expressamente o percentual de 2%.

Os pais também afirmam não ser verdade que Larissa não tinha acesso ao dinheiro no dia a dia, já que ela sempre teve e utilizou cartões de crédito.

O advogado da família diz que Larissa distorce a realidade quando afirma ter dificuldade para negociar a saída das sociedades com os pais, já que eles só receberam a notificação no início do agosto e ainda estão dentro do prazo legal.

Por fim, o comunicado termina dizendo que é a atriz quem se recusa a conversar com a mãe e sequer responde as mensagens do pai, e que Silvana e Gilberto acreditam ser extremamente triste e lamentável a opção de Larissa pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito, e que ela é amada incondicionalmente.

