Qual o nome da bebê da Viih Tube?

Viih Tube deu à luz a sua primeira filha no último domingo, 9, conforme divulgado por ela em suas redes sociais. A influenciadora digital é casada com o ex-BBB Eliezer, com quem mantém um relacionamento desde agosto do ano passado. O nome da bebê de Viih Tube é diferente e curto, como os pais da criança queriam.

Lua é o nome da filha da Viih Tube

O nome da filha de Viih Tube e Eliezer é Lua di Felice, que significa 'Lua de Felicidade'. O nome foi divulgado pelos ex-BBB's ainda em outubro em suas redes sociais. O verdadeiro nome de de Viih Tube é Vitória de Felice Moraes, já o pai se chama Eliezer do Carmo Neto.

"O nome dela é Lua. A gente queria um nome forte, diferente e curtinho. Lua significa iluminada, corpo celeste. Mas, a palavra iluminada representou muito pra mim e pro Eli. Porque é isso que eu quero que a minha filha seja", explicou ela em seus stories.

Viih também contou que o nome da criança foi escolhido durante uma viagem do casal - antes de optarem por Lua, eles também ficarem em dúvida pelo nome Zoe.

A escolhe do nome da bebê de Viih Tube, porém, causou polêmica na internet. Isso porque os famosos informaram que Eliezer não daria seu sobrenome para a filha, para que ela tivesse apenas o 'Di Felice' e não perdesse o significado do nome.

Segundo Eli, a decisão havia partido dele mesmo. "O meu sobrenome no meio ia 'cortar' e no final o 'de felicidade' ou 'de felice' ia virar coadjuvante, já que a regra é sempre o primeiro e o último nome. E é isso. Para mim, o nome é lindo e forte do jeito que está e eu sou total desapegado de: 'Ah, mas não tem meu nome", disse.

Os famosos foram bastante criticados nas redes sociais, acusados de quererem ter o "bebê perfeito". Além disso, como a própria Viih Tube citou, o pai da criança poderia ter problemas para viajar sozinho com a filha já que ela não teria seu sobrenome. Após a repercussão, o casal veio à público novamente e disseram estar repensando a decisão.

Lua nasceu em 9 de abril, mas Viih e Eliezer só divulgaram a notícia no dia 13 para manter a privacidade da família. O anúncio feito feito através do Instagram.

