O que aconteceu com Heloísa Périssé? Fãs notam mudança na boca

Heloísa Périsse, 56 anos, fez o público chorar de rir com sua participação no "Que história é essa, Porchat", do GNT, ao contar que certa vez ligou para o cineasta Sérgio Machado e deu detalhes de sua situação pensando que fosse seu ginecologista. A situação para lá de embaraçosa viralizou nas redes sociais, mas outro detalhe tem chamado a atenção dos fãs da artista.

A atriz aparece no vídeo com a boca torta em alguns momentos, mas para quem não sabe, a atriz venceu um câncer nas glândulas salivares.

A descoberta da doença aconteceu em agosto de 2019 e a cirurgia ocorreu alguns meses depois. Para a retirada do tumor, Heloísa Perissé precisou passar por uma cirurgia que durou cerca de nove horas, onde foi refeito parte dos nervos do rosto da atriz. Na época, a famosa deu entrevista ao Extra e disse que "não deixaria de sorrir por isso".

Além da cirurgia para a remoção do tumor, Perissé passou por um tratamento para o câncer, que envolveu sessões de quimioterapia e também radioterapia. Em fevereiro de 2020 vieram as boas notícias e a atriz anunciou que estava curada.

A doença começou com uma bolinha na boca de Heloísa Perissé. Ela já a tinha há algum tempo e ao realizar um procedimento com um dentista para um branqueamento de dente, a bolinha foi retirada e levada para biópsia. Depois, ela encontrou outra bolinha e foi submetida há uma ressonância magnética, o que lhe rendeu o diagnóstico definitivo.

Atualmente, Heloísa Périssé está no elenco do Dança dos Famosos.

Vídeo da Heloísa Périssé no Porchat

Veja a história hilária contada pela artista no programa do Porchat, exibido em abril de 2023.

🚨FAMOSOS: Heloísa Périssé conta história hilária de quando confundiu cineasta com ginecologista. pic.twitter.com/lIaPEsabMf — CHOQUEI (@choquei) April 12, 2023



