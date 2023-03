Quem é a esposa de Silvio Santos? Conheça Íris Abravanel

Silvio Santos foi casado duas vezes ao longo de sua vida. A primeira esposa de Silvio Santos foi Maria Aparecida Vieira, a Cidinha, que morreu em 1977. Quatro anos depois, o empresário se casou com Íris Abravanel, com quem mantém um relacionamento até os dias de hoje. O famoso é pai de seis filhas, sendo quatro com a atual esposa.

VEJA TAMBÉM

Com quem Silvio Santos é casado?

A esposa de Silvio Santos é Íris Abravanel, 75, empresária, jornalista, autora de novelas e roteirista. A carioca e o dono do SBT são casados há mais de 40 anos e têm quatro filhas juntos.

Íris é bastante reservada e quase não faz aparições públicas, além de não estar presente nas redes sociais. Ela é diretora da empresa de cosméticos Jequiti, outro empreendimento do marido.

Em 2008, a jornalista passou a se dedicar a escrever novelas para o SBT, que precisava de obras que chamassem a audiência. No mesmo ano que o canal passou por uma restruturação na área da teledramaturgia, Íris escreveu seu primeiro folhetim, Revelação. A esposa de Silvio também fez algumas adaptações de textos radiofônicos escritos por Janete Clair, que foram comprados pelo dono do Baú.

Íris é a autora de novelas bem-sucedidas do SBT. Ela responsável pelo remake de Carrossel (2012) e Chiquititas (2013), além de Patrulha Salvadora (2014) e Cúmplices de Um Resgate (2015).

A esposa de Silvio Santos segue trabalhando como autoras de novela e roteirista. Atualmente, ela está no comando de Poliana Moça (2022), adaptação da obra de Eleanor H. Porter e continuação de As Aventuras de Poliana (2018), também assinado por ela.

Para este ano, ela escreverá A Infância de Romeu e Julieta que entra no ar após o fim de Poliana Moça. A trama tem previsão de estreia para maio.

Quantas vezes Silvio Santos já foi casado?

O primeiro casamento de Silvio Santos foi com Maria Aparecida, em 1962, mas o apresentador só tornou o casamento e a existência de suas filhas, Cintia e Silvia, mais de dez anos depois - isso porque ele precisava manter a postura de "galã" para fazer sucesso na televisão. Anos depois, ele afirmou publicamente ter se arrependido da forma que conduziu a união.

Cidinha morreu em 22 de abril de 1977, vítima de câncer no estômago. Durante o Programa Silvio Santos, em 2020, o apresentador falou sobre a tristeza de perder a mulher. "Minha maior tristeza foi a morte da minha esposa chamada Cida, aos 39 anos de idade, com câncer no estômago. A minha maior alegria foi ter conhecido a minha esposa Iris, mãe das minhas quatro filhas", disse.

Quem são as filhas de Silvio Santos?

Silvio é pai de seis mulheres. A mais velha, Cintia, 60, é diretora de teatro. Ela é mãe de Tiago Abravanel, que também segue carreira artística - em 2022, ele foi um dos participantes do Big Brother Brasil, na Globo, mas desistiu da atração.

A segunda filha do dono do Baú é Silvia, 52, adotada por ele e Cidinha em 1971, quando ela tinha apenas três anos. Ela também segue o caminho aberto pelo pai e é apresentadora e produtora do SBT, atuando no comando do Bom Dia e Cia.

Daniela, 47, é a mais reservada entre as filhas de Silvio. Ela também já trabalhou na empresa do pai, mas em cargos atrás das câmeras como diretora-geral e diretora artística. Já Patrícia, 45, é uma das mais famosas, já que é apresentadora de TV e substitui o pai quando ele não pode gravar o Programa Silvio Santos, como nos últimos meses.

Rebeca, 43, também já apresentou programas na emissora - ela é casada com o ex-jogador de futebol Alexandre Pato. Renata, 38, é formada em administração por uma universidade nos Estados Unidos.