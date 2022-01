Saiba o valor da fortuna do Silvio Santos - Foto: Divulgação/SBT

Além do SBT, o empresário é dono de outras marcas

Fortuna do Silvio Santos diminuiu nos últimos anos; veja o valor

Fortuna do Silvio Santos diminuiu nos últimos anos; veja o valor

Silvio Santos, fundador do SBT, possui uma fortuna de milhões de reais e se tornou um dos homens mais ricos do Brasil. O patrimônio já foi maior e vem diminuindo nos últimos anos. Além da emissora, o empresário tem outras marcas em seu conglomerado, como a Jequiti Cosméticos, Baú da Felicidade e Tele Sena.

Mas qual a cifra do homem do baú?

Qual o valor da fortuna de Silvio Santos?

A fortuna de Silvio Santos é estimada em R$1,9 bilhões de reais. O dono do SBT ocupa a 179ª posição no ranking de pessoas mais ricas do país, de acordo com publicação da revista Forbes em 2020.

O empresário, porém, já foi ainda mais rico. Em 2013, ele estava em 59º lugar com uma fortuna de R$ 2,67 bilhões, o que representa uma baixa de 28% nos últimos anos.

Senor Abravanel nasceu no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, e começou sua trajetória como vendedor ambulante, em 1940.

Aos 18 anos ele começou a trabalhar como locutor de rádio. Ele não ganhava nada pelo ofício, mas esse foi o primeiro passo para o início de sua carreira na área artística e empresarial.

Dois anos depois, se mudou para São Paulo, e em 1954, já era contratado da Rádio Nacional. Foi então que ele conheceu Manuel de Nóbrega (1913-1976), com quem cultivou uma grande amizade. Por confiar no rapaz, o radialista passou para Silvio a administração do Baú da Felicidade.

Seu carisma o levou a ser contratado pela TV Paulista, posteriormente comprada pela Rede Globo, na qual trabalhou até 1976.

A fundação do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) ocorreu em 1981, quando Silvio já era uma empresário bem-sucedido com o seu Baú da Felicidade. A emissora hoje é a terceira maior do país, atrás apenas da Globo e da Record.

+ Quem são os pais de Tiago Abravanel

História da família Abravanel

Silvio Santos se casou duas vezes. A primeira foi com Cida, falecida em 1977 vítima de câncer no estômago. Com ela, o apresentador teve Cíntia, sua primogênita, e adotou Silvia.

O empresário manteve o casamento em sigilo por quase 20 anos, para que pudesse vender uma imagem de homem solteiro e alimentar a pose de galã que encantava mulheres do país inteiro.

Alguns anos depois da morte de Cida, Silvio se casou com Íris Abravanel, com quem está até hoje. Ela é mãe das quatro filhos mais novas do apresentador, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata.

As filhas de Silvio são conhecidas por apresentarem programas de TV na emissora do pai. Patrícia, por exemplo, já esteve à frente do Cante se Puder, Roda a Roda, Máquina da Fama, Topa ou Não Topa, Vem pra Cá e mais. Já Silvia Abravanel ficou conhecida por comandar o Bom Dia & Cia nos últimos anos.

Um dos netos de Silvio também é famoso. Tiago Abravanel, filho de Cintia, é ator, cantor, dublador e apresentador de televisão. Ele é mais conhecido por ter atuado em novelas da Globo e em musicais.

Tiago também foi um dos participantes de duas temporadas da Dança dos Famosos. Atualmente, ele é um dos convidados para o grupo Camarote do Big Brother Brasil 22.

Leia também:

Cecília de Carinha de Anjo na vida real: conheça a atriz Bia Arantes