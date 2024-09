Antes do Corinthians, Memphis Depay jogou em quais times?

Aposta do Corinthians, o atacante Memphis Depay faz sua estreia no Timão neste sábado, 21 de setembro, contra o Atlético-GO pelo Brasileirão, e a expectativa da torcida é alta, já que o atleta tem passagem por grandes clubes.

Times que Memphis Depay jogou

Em toda sua carreira Depay jogou pelo PSV Eindhoven, Manchester United, Olympique Lyonnais, Barcelona e Atlético de Madrid. O jogador de 30 anos estava sem clube até assinar com o Corinthians.

A trajetória do holandês começou em 2011, com sua estreia no futebol profissional pelo KNVB. Em fevereiro de 2012, ele começou a jogar na Eredivisie.

O reconhecimento internacional chegou durante sua passagem pelo PSV, com Memphis fazendo sua estreia pela seleção holandesa em 2013.

No ano seguinte, ele fez sua estreia na Copa do Mundo, tornando-se o mais jovem holandês a marcar um gol na Copa do Mundo, aos 20 anos e quatro meses. A Holanda terminou em terceiro lugar e Memphis foi indicado ao Young Player Award.

Antes do início da temporada 2015/2016, o Manchester United o comprou do PSV por £ 25 milhões. Depois, ele se mudou para a França para jogar pelo Lyon, onde marcou 63 gols em 139 jogos entre 2017 e 2021.

Seu desempenho no Lyon fez com que o gigante da La Liga, Barcelona, ​​adquirisse o Memphis em junho de 2021, antes que o rival pelo título da La Liga, Atlético de Madrid, chegasse para levar o Memphis à capital espanhola em um contrato de dois anos.