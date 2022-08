Quem é a namorada do Thiaguinho? Conheça Carol Peixinho

Com dúvida sobre quem é a namorada do Thiaguinho? O pagodeiro está em um relacionamento com Carol Peixinho, musa fitness conhecida por participar do Big Brother Brasil 19 e do No Limite em 2021. Os dois estão juntos desde julho do ano passado, mas só se assumiram publicamente em fevereiro deste ano.

Quem é a namorada do Thiaguinho?

Carol Peixinho é a namorada de Thiaguinho. A baiana de 37 anos é publicitária, empresária, apresentadora e influenciadora digital, com mais de 4 milhões de seguidores em sua página no Instaram. Ela ficou famosa em 2019, quando participou do Big Brother Brasil. No ano passado, fez parte do elenco do No Limite, reality de sobrevivência que contou apenas com ex-BBB’s no elenco.

A influenciadora atualmente publica conteúdo sobre atividade física, bem-estar e lifestyle. Além de compartilhar seu dia a dia, Peixinho também posta vídeos de treinos e receitas saudáveis. Uma outra dúvida dos internautas é por que Carol Peixinho tem esse nome. Não se trata de um apelido, mas sim do sobrenome real da influenciadora, que se chama Carolina Peixinho Sodré.

Carol chegou perto da final em ambos o realities que participou. No BBB, ela foi a última eliminada antes da definição do top 2 da temporada – Paula von Sperling e Alan Possamai disputaram o prêmio de R$1,5 milhão, que ficou com a loira. Já no No Limite, ela foi a décima eliminada.

Os primeiros rumores de que Thiaguinho e Carol Peixinho estariam juntos começaram a circular em julho do ano passado, logo após a final do No Limite. No entanto, o pagodeiro e a influenciadora são bastante discretos em relação à vida pessoal e só assumiram o relacionamento publicamente em fevereiro deste ano.

Na ocasião, o cantor publicou uma foto ao lado da influenciadora, na qual os dois estão na praia, e se declarou para sua amada. “Luz para tudo que é lado!!! No céu, no nosso olhar, no nosso coração… E que seja sempre assim. Iluminado. Felizão com sua luz”, derreteu-se. Ambos compartilham desde então cliques juntos com legendas carinhosas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Thiaguinho e Fernanda Souza se separaram em 2019

Antes do namoro com a ex-BBB, Thiaguinho foi casado com a atriz Fernanda Souza. Os dois começaram a namorar em 2010 após se conhecerem em um dos shows do ‘Pagode do Exalta’, no Rio de Janeiro. Já em 2013, o músico pediu a então namorada em casamento e os pombinhos subiram ao altar em fevereiro de 2015.

Em outubro de 2019, o casal anunciou a separação após oito anos e meio juntos. Ambos publicaram em suas redes um texto que explicava para os fãs o término do casamento. “Após 8 anos e meio de relacionamento, em respeito a todos que nos acompanham, viemos comunicar que não somos mais um casal”, disseram.

“Nosso casamento termina em paz. Não estranhem se nos encontrarem um na companhia do outro daqui pra frente”, disseram. E realmente, ambos vêm cumprindo o que disseram.

Quando Thiaguinho assumiu publicamente o namoro com Peixinho, Fernanda foi uma das pessoas que parabenizaram o novo relacionamento do pagodeiro. “Aê! Vocês merecem essa alegria! Um caminho de amor e luz para vocês! E semana que vem é nós no churras”, escreveu. O ex-marido não deixou de responde-la: “E você, como sempre, especial e presente na minha vida! Em tudo… Obrigado pelos conselhos, pelo apoio, por tudo… Minha melhor amiga forever! E te aguardamos semana que vem!”

Em abril deste ano, foi a vez de Fernanda Souza assumir um relacionamento, dessa vez com Eduarda Porto. A nova amada da atriz tem 35 anos e foi casada por seis anos com o diretor de cinema Rapha Vieira. Thiaguinho deixou uma mensagem de apoio para a ex-mulher nos comentários da publicação: “E amor é pra sentir, não pra entender… Falando em amor, eu amo muito vocês! Todo meu carinho e respeito… Vocês sabem o quanto! E você TEM que ser feliz… Porque você é PHODA! Eternamente ao seu lado!”