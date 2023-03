Quem é Leonardo Nogueira, marido de Giovanna Antonelli

Leonardo Nogueira, marido de Giovanna Antonelli , tem 44 anos de idade e é diretor de várias produções da TV Globo. Os dois estão juntos desde 2009 e são pais das gêmeas Sofia e Antônia, de 12 anos de idade. Mas uma notícia sobre o global chocou os fãs.

Com detalhes, o texto da Folha de São Paulo trouxe nesta quarta, 22, que o diretor é acusado em um processo judicial, movido por Cássia Carolina Picchi Apolônio, de ter sido iludida pelo global com a promessa de ser escalada para uma novela da emissora em troca de favores sexuais

A defesa do ator nega o envolvimento e revela que a moça responde a um processo de extorsão contra o seu cliente.

Segundo a jornalista Fabíola Reipert, do Hora da Venenosa na Record, Cássia afirma que manteve relações sexuais com o marido de Giovanna Antonelli durante um ano em troca de um papel em uma novela.

"Ela disse que ele prometia transformar ela em uma grande estrela, coloca-la como protagonista de novela. Mas em troca ela tinha que manter relações por ele. Mas agora em janeiro, o diretor disse que optou por uma atriz mais jovem. Foi aí que essa atriz se sentiu lesada e viu que ela não ia cumprir o combinado e está processando por danos morais", contou Fabíola.

Ela tem atualmente tem quase 600 mil seguidores no Instagram e tem recebido diversas mensagens sobre o assunto nos comentários de suas publicações na rede social. Na TV Globo, ela já atuou em um capítulo da novela O Tempo não Para (2018), como uma massagista.

Veja o antes e depois da atriz Giovanna Antonelli

Marido de Giovanna Antonelli se pronuncia sobre polêmica

Nesta quarta-feira (22), Leonardo Nogueira se pronunciou sobre a polêmica pela primeira vez. "Amigos, fui vítima de um crime no qual tentaram me extorquir. Desde o ocorrido, todas as medidas legais foram tomadas, inclusive a prisão da pessoa envolvida. A denúncia foi feita por mim, que fique claro. Atualmente o processo criminal está em segredo de justiça".

Nos comentários, a atriz Giovanna Antonelli publicou o emoji de dois corações.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo Nogueira (@leonnogueira)

O que faz Leonardo Nogueira?

O diretor de novelas Leonardo Nogueira começou a trabalhar na emissora nos anos 90, quando foi assistente de direção em uma das temporadas de Malhação. Alguns anos mais tarde, ele também ocupou o cargo de assistente em Mulheres Apaixonas (2003), Cabocla (2004) e América (2005).

Foi em 2007 que Leonardo Nogueira saiu do cargo de assistente e passou dirigir algumas novelas da casa. Primeiro foram episódios de Malhação.

Em 2009, ano em que começou a se relacionar com Antonelli, ele trabalhou em Caminho das Índias (2011 - 2012) e depois vieram A Vida da Gente (2011 - 2012), Flor do Caribe (2013), Em Família (2014), Sol Nascente (2016 - 2017), Malhação (2017) e O Tempo não Para (2018).

Durante este período, ele também esteve envolvido na produção de duas minisséries que se originaram da novela malhação, Os Desatinados (2015) e Eu Só Quero Amar (2016).

Em alguns destes trabalhos, ele trabalhou ao lado da esposa. Seu projeto mais recente foi lançado em 2021, a série Filhas de Eva, em que Antonelli era uma das protagonistas.

O diretor também estava cotado para trabalhar na próxima novela das 7, Fuzuê. Porém, uma recente polêmica o tirou da produção, segundo o Notícias da TV.

VEJA:

Com quem Giovanna Antonelli já foi casada