Giovanna Antonelli é casada com quem? Atriz está relacionamento há mais de uma década - Foto: Reprodução/Instagram/@leonnogueira

Famosa tem duas filhas com o atual marido e um rapaz mais velho de um de seus relacionamentos antigos.

Giovanna Antonelli é casada com quem: conheça marido diretor

Uma das atrizes mais requisitadas da Globo, Antonelli está de volta ao horário nobre para interpretar a delegada Helô – de Salve Jorge – em Travessia, nova obra de Gloria Perez. A famosa pode ser discreta, mas isso não impede que o público fique curioso e pergunte: Giovanna Antonelli é casada com quem? Quantos filhos ela tem? Entre outros questionamentos sobre sua vida pessoal.

+Estilo da delegada Helô em Travessia: 6 tendências de Giovanna Antonelli

Giovanna Antonelli é casada com quem na vida real?

Giovanna Antonelli é casada com o diretor de TV Leonardo Nogueira, o casal está junto desde 2009. No final de outubro deste ano, o famoso vai completar 44 anos de idade.

A carreira do diretor na TV Globo começou entre a década 1990 e começo dos anos 2000. Ele foi assistente de direção de algumas novelas famosas, como Malhação (1995), Mulheres Apaixonadas (2003), Cabocla (2004) e América (2005).

Em 2009, ele trabalhou em Caminho das Índias, novela que venceu o Emmy Internacional de melhor Telenovela. Depois, ele foi co-diretor das novelas A Vida da Gente (2011 – 2012) e Flor do Caribe (2013).

Em 2014, Giovanna e Leonardo trabalharam juntos nas telinhas pela primeira vez. Ele esteve na direção da novela Em Família e Antonelli interpretou a personagem Clara Proença Fernandes na trama.

Depois, o casal trabalhou novamente lado a lado em Sol Nascente (2016). Leonardo em seguida foi diretor artístico de Malhação (2016 – 2017) e também trabalhou na novela O tempo não para (2018).

Em 2021, o casal voltou a trabalhar no mesmo projeto, a série Filhas de Eva. Leonardo foi o diretor artístico da produção da Globoplay enquanto Giovanna foi uma das protagonistas, a personagem Livia.

Filhos

Giovanna Antonelli é casada com quem tem uma dupla de gêmeas. A famosa deu a luz as meninas Sofia Antonelli Nogueira e Antônia Antonelli Nogueira em outubro de 2010, atualmente elas estão com 12 anos de idade.

Além das gêmeas, Leonardo Nogueira não tem outros filhos, já Giovanna é mãe de um rapaz mais velho: Pietro Antonelli Benício, de 17 anos de idade. O garoto é fruto do relacionamento que a atriz teve com Murilo Benício no início da década de 2000.

A dupla trabalhou lado a lado na novela O Clone, em que interpretavam um par romântico. Após o final da novela, em 2002, o casal anunciou a relação. Em 2005, ela deu a luz a Pietro. Naquele mesmo ano, o casal se separou.

Depois, Giovanna se relacionou com o empresário Robert Locascio. Os dois se separaram em 2007. Em 2009, começou o relacionamento da atriz com o diretor Leonardo Nogueira, com quem a famosa é atualmente casada.

