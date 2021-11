Veja o antes e depois da atriz Giovanna Antonelli

Giovanna Antonelli é uma das protagonistas da nova novela das sete, Quanto Mais Vida, Melhor. A atriz já é conhecida do público e se tornou muito famosa ao interpretar Jade, em O Clone. A famosa já tem mais de 20 anos de carreira e mudou bastante ao longo do tempo. Abaixo, confira o antes e depois de Giovanna Antonelli.

Giovanna Antonelli antes e depois

A primeira novela de Giovanna Antonelli foi em 1994, quando a atriz tinha apenas 18 anos. Ela interpretou Benvinda na novela Tropicaliente, escrita por Walther Negrão. Antes disso, ela foi assistente de palco do programa infantil da apresentadora Angélica por quatro anos.

A atriz coleciona papéis memoráveis na TV. Em 2000, ela interpretou a prostituta Capitu da novela de sucesso Laços de Família, mas foi em 2001 que a famosa se tornou amplamente conhecida ao interpretar a protagonista da trama de Glória Perez, O Clone.

Nos anos seguintes, Antonelli também se destacou ao viver a vilã Bárbara em Da Cor do Pecado (2004), como Clarice em Sete Pecados (2007), a delegada Heloísa em Salve Jorge (2013) e Clara de Em Família (2014), além de muitos outros sucessos na Globo.

Hoje, a atriz tem 45 anos. Antonelli tem três filhos: Pietro, fruto de seu relacionamento com o ator Murilo Benício, e as gêmeas idênticas Antônia e Sofia, filhas com o atual marido, o diretor Leonardo Nogueira. Os dois estão juntos desde 2009.

Nova novela das sete

A partir do dia 22 de novembro, Giovanna Antonelli entra em cena em Quanto Mais Vida Melhor, novela inédita do horário das sete da Globo.

Na trama escrita por Mauro Wilson, a atriz interpreta Paula, uma empresária de grande autoestima, bastante de si, e que conquista grande sucesso em sua área de trabalho.

A personagem de Antonelli é uma mulher rápida, inteligente e alto astral, mas também mandona e egocêntrica. Apesar de ser muito dona de si, Paula é capaz de fazer qualquer coisa quando está apaixonada.

Ela, assim como os demais protagonistas, irá ganhar uma nova chance de voltar à vida após sofrer um acidente aéreo. Paula irá se envolver com Neném, personagem de Vladimir Brichta.