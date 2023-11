Quem é o marido da Ana Hickmann?

Ana Hickmann, 42, teria sido vítima de agressão do marido Alexandre Corrêa, 52, com quem ela está casada há 25 anos e tem um filho. O casal mora em Itu, no interior de São Paulo, e a situação teria ocorrido na tarde do último sábado, 11. Esta é a primeira vez que a acusação de violência aparece na família da apresentadora, mas os fãs da famosa já comentaram nas redes o comportamento de Alexandre antes.

Ana Hickmann é casada com Alexandre Corrêa

O marido de Ana Hickmann é o empresário Alexandre Corrêa, eles são pais do pequeno Alexandre, de 9 anos. O casal trabalha lado a lado em alguns dos empreendimentos da famosa e também aparece junto nas redes sociais e canal da apresentadora no Youtube. Eles se conheceram em 1997, pouco depois que a artista se mudou do Rio Grande do Sul para São Paulo por conta de seu trabalho como modelo.

Ana Hickmann era menor de idade, tinha 16 anos, enquanto Alexandre, que é uma década mais velho, estava com 26 anos. A apresentadora contou ao podcast Poddelas, em 2021, que os dois decidiram se casar rapidamente quando a loira estava com 17 anos, por conta de uma proposta de trabalho que ela recebeu na França.

Como era menor de 18 anos, ainda não poderia conseguir um visto de trabalho legal na França, apenas se fosse emancipada. O casal percebeu que a forma mais fácil de conseguir a documentação para que ela se emancipasse dos pais seria casando. Ainda segundo o que contou a apresentadora, Alexandre disse para eles se casarem e ofereceu que depois os dois pudessem se divorciar, caso ela não quisesse ficar presa ale já que namorava com o rapaz há pouco tempo.

Ana Hickmann gostou da atitude de Alexandre, que considerou fofa, mas disse que não queria se separar. Eles se casaram então em fevereiro de 1998 e depois partiram juntos para o país europeu. Na época, Alexandre trabalhava como promoter de casas noturnas em São Paulo. Depois, ele foi modelo, também trabalhou no mercado financeiro e hoje é empresário.

A polêmica que tomou a vida do casal nos últimos dias foi a revelação em primeira mão do Portal Leo Dias, que segundo fontes dele na imprensa de Itu, cidade em que o casal mora, Alexandre teria batido em Ana Hickmann. De acordo com as informações do jornalista, a agressão teria ocorrido por volta das 16h30 do sábado, 11, na casa em que o casal vive no interior de São Paulo. Os detalhes ainda são obscuros, mas pelo que foi revelado, a apresentadora estaria muito machucada e teria tentado dar depoimento para a polícia em casa, mas foi leveda até a delegacia central da cidade por exigência do delegado do caso.

Pouco depois da notícia tomar a web, o portal Leo Dias conseguiu conversar com o marido de Ana Hickmann sobre o caso na madrugada deste domingo, 12, que negou todas as acusações. De acordo com o que Alexandre contou no telefonema, não teria acontecido nenhuma agressão contra a apresentadora e a história teria sido completamente inventada.

Ele também alegou que no momento está na cidade de São Paulo para resolver um assunto e que em breve retornará para sua casa em Itu. Alexandre também disse durante a ligação - que ocorreu 1 da manhã - que não acordaria a esposa para falar sobre o assunto porque era muito tarde e ela trabalha demais. O perfil oficial de Alexandre no Instagram está com os comentários privados.

Em nota para a imprensa, a assessoria de Ana Hickmann confirmou um desentendimento entre o casal, mas não falou em agressão e alegou que apresentadora está bem fisicamente. "Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", informa o comunicado.

Na web, o público resgatou alguns vídeos de interações do casal. Alguns fãs da apresentadora alegaram que já tinham uma impressão ruim do empresário, por conta da forma que ele tratava a esposa. "Ele sempre pareceu rude com ela, nunca demonstrando ser apaixonado", reclamou um usuário do Twitter em um dos vídeos que viralizaram sobre os dois.

Ele sempre pareceu rude com ela, nunca demonstrando ser apaixonado. Sua atitude grosseira sugeriu que, em algum momento, poderia tornar-se violento. Aqueles que não perceberam, escolheram não ver os sinais. — +e (@elizeurobertoo) November 12, 2023

Essa não é a única polêmica recente envolvendo o casal. No começo de novembro, veio à tona que uma das empresas de Ana Hickmann com Alexandre estaria com uma dívida de cerca de R$ 1,2 milhão com o Banco do Brasil correndo na justiça. Em pronunciamento para a Folha de São Paulo, Alexandre explicou a situação: "temos vários negócios e graças a Deus alguns prosperam bem, mas outros nem tanto. Tínhamos uma relação saudável com o banco, mas infelizmente eles endureceram numa negociação onde nós achamos a postura deles predatória e gananciosa".

Além disso, em 2016, a família de Ana Hickmann viveu um momento de horror por conta de um fã que perseguiu a apresentadora e morreu após levar três tiros de Gustavo Corrêa, cunhado dela. O caso foi para a justiça e em 2019 ele foi absolvido da acusação de homicídio doloso depois que os desembargadores da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) entenderam a conduta de Gustavo como legítima defesa, segundo informações do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

