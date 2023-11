Esposas de Fábio Júnior: cantor foi casado 7 vezes

Relembre as esposas de Fábio Júnior e veja com quem ele está casado hoje. Na imagem, ator e cantor com Maria Fernanda Pascucci, sétima companheira - Foto: reprodução/instagram/@fabiojroficial

Galã desde os anos 70, a carreira de ator e músico de Fábio Júnior fez com que o artista arrancasse muitos suspiros, seja no palco ou televisão. Por conta disso, sua vida amorosa não foi nada monótona e ele já teve vários casamentos. Quem foram as esposas de Fábio Júnior? Cantor teve seis divórcios e hoje está casado há mais de uma década.

Primeira esposa de Fábio Júnior

Fábio Júnior subiu ao altar pela primeira vez aos 23 anos de idade. Ele já era conhecido no meio artístico na época, mas seu casamento foi com uma anônima, Tereza de Paiva Coutinho. O relacionamento durou três anos e eles não tiveram filhos.

Em entrevista ao Altas Horas em 2020, Fábio Júnior se abriu sobre a relação e contou que a decisão da união com Tereza foi impulsiva, para sair de casa. Ele explicou que os pais brigavam muito e não tem lembranças muito boa de casa. "Eu ficava no meio daquela confusão. Acho que sou o único homem que casou para fugir de casa", comentou.

Fábio Júnior se casou com Glória Pires

Depois do casamento com Tereza, Fábio Júnior subiu ao altar com a atriz Gloria Pires. Eles se tornaram um dos casais mais badaladas dos anos 70 depois que se conheceram nas gravações da primeira versão da novela Cabocla (1979), em que ele vivia Luís Jerônimo, um rapaz fino, e ela a jovem Zuca, uma garota cabocla do interior por quem ele se apaixonava.

A união ocorreu no mesmo ano em que a novela foi ao ar, em 1979, e eles trabalharam juntos em mais uma novela depois, em Água Viva de Gilberto Braga e Manoel Carlos, em 1980. Ela era Sandra, que gostava do personagem Marcos, interpretado por Fábio Júnior, jovem que se apaixonava por Janete (Lucélia Santos).

Deste relacionamento nasceu a atriz Cleo Pires, uma das filhas mais famosas entre os herdeiros do cantor. Ela veio ao mundo em novembro de 1982, quando Fábio Júnior estava perto de completar 29 anos e Gloria tinha 19 anos. Eles ficaram juntos até o ano seguinte, 1983, época em que atuaram juntos pela última vez, na novela Louco Amor, em que eles viveram os colegas de faculdade faculdade Luis Carlos e Claudia.

Enquanto Fábio Júnior teve várias outras esposas após Glória Pires, a atriz se casou com o músico Orlando Morais em 1988, com quem está até hoje. Ele é pai de seus outros filhos, Antônia Morais, Ana Morais, Bento Morais.

Veja - Quem são os filhos de Glória Pires? Quem é quem no clã

Terceiro casamento de Fábio Júnior rendeu Fiuk

Após a união com Glória Pires, a terceira esposa de Fábio Júnior foi a artista plástica Cristina Karthalian, com quem subiu ao altar em 1986. O relacionamento durou o mesmo que seu casamento anterior, quatro anos. Foi com Cristina que Fábio Júnior teve a maior parte de seus filhos - que são cinco no total - Fiuk, Krizia e Tainá Galvão.

Fiuk é um dos mais conhecidos da prole do músico, por ter seguido os passos do pai na televisão e também no meio musical, além de se parecer bastante com Fábio na juventude. Ele integrou a banda Hori e atuou em novelas como Malhação (2009 - 2010), Aquele Beijo (2011 - 2012), A Força do Querer (2017), entre outras. Em 2021, ele participou do Big Brother Brasil, o que deixou o público em êxtase quando Fábio Júnior mandou um recado especial ao filho durante o almoço do anjo.

Krizia não seguiu o caminho do pai ou dos irmãos Cléo e Fiuk e ficou longe da vida artística, se dedicando a medicina veterinária. Já Tainá Galvão é cantora e já se apresentou ao lado do pai.

Quarta esposa - Guilhermina Guinle

Na década de 1990, Fábio Júnior foi casado com a atriz Guilhermina Guinle entre 1993 e 1998, com quem não teve filhos. Quando subiram ao altar, a famosa tinha apenas 19 anos, enquanto o cantor já estava com 40. Eles chegaram a trabalhar juntos nas telinhas com a novela Antônio Alves, Taxista, do SBT, exibida entre maio e agosto de 1996.

Na história da produção, Fábio Júnior interpretava o protagonista do folhetim, o taxista Antônio Alves do título que era um homem humilde que sustentava os quatro irmãos após a morte dos pais. Já Guilhermina era Mônica, uma moça rica que era muito solitária, que se apaixonava pelo rapaz.

Quinto casamento - Patrícia de Sabrit

Após a separação com Guilhermina, o famoso ganhou mais um romance com uma atriz, Patrícia de Sabrit, estrela de Pérola Negra (1998). O relacionamento deles foi rápido e o mais curto que o cantor já viveu, o casal se separou em 2001 após somente 5 meses de união.

Patrícia tinha 26 anos na época e o cantor havia chegado aos 47 anos. Em entrevista ao TV Fama em 2017, ela contou que a relação foi intensa e exposta, mas não tinha ciúmes. Ela contou que a relação terminou rapidamente, mas valeu a pena e esclareceu que não teve traição.

Sexto casamento - Mari Alexandre

A sexta esposa de Fábio Júnior foi a modelo e atriz Mari Alexandre, com quem esteve casado entre 2007 e 2010. Deste relacionamento nasceu Záion, o filho caçula do cantor, hoje com 14 anos de idade. Este casamento de Fábio Júnior foi mais conturbado que os anteriores e rendeu muito na mídia.

Mari não ficou quieta em meio as polêmicas e boatos que surgiam sobre o casal nas páginas de fofoca, e desabafou que o músico não visitava muito o filho, segundo relatou o Extra em 2022. Além disso, ainda de acordo com apuração do portal, os dois brigaram no tribunal em meados de 2017 por conta da pensão do menino, no qual Fábio tentava diminuir.

Atual esposa de Fábio Júnior

A sétima e atual esposa de Fábio Júnior é a ex-bancária Maria Fernanda Pascucci, de 44. Ela e a primeira esposa do ator, Tereza, foram as únicas anônimas a subir no altar com o músico. Eles está juntos desde 2011, mas só subiram selaram a união cinco anos mais tarde, em 2016, no aniversário de 63 anos do cantor. Esse é o relacionamento mais longo da vida do artista.

E há uma curiosidade que diverte muita gente no relacionamento atual de Fábio Júnior, segundo amigas de Maria Fernanda revelaram ao R7 em 2014, ela já foi presidente do fã clube do ator e cantor e era apaixonada pelo galã desde os 12 anos de idade.

