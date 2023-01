Quem é o marido da atriz Lilia Cabral? Conheça a família da atriz

Lilia Cabral, uma das maiores atrizes da teledramaturgia brasileira, é bastante reservada em relação a sua vida pessoal. A famosa é casada há 28 anos com Iwan Figueiredo, mas mantém o relacionamento longe dos holofotes. Com ele, a artista tem uma filha.

Com quem Lilia Cabral é casada?

Lilia Cabral, 65, é casada com o economista Iwan Figueiredo, 73. Os dois, que se casaram em 1994, estão juntos há 248anos.

Em novembro deste ano, a famosa celebrou as quase três décadas de união em uma publicação em sua página no Instagram. "Uma semana especial, comemorando aniversário de casamento!", escreveu. Ao contrário de Lilia, o economista leva uma vida mais reservada e possui uma página privada na rede social para apenas amigos e família.

Ela também já contou em outra publicação que conheceu o marido aos 36 anos. "Estamos em SP e vamos comemorar de forma muito simples, eu, Giulia, Iwan e mais quatro amigos. Andei pelo bairro me lembrando de uma vida passada em SP e minha ida ao Rio. Aos 36 anos conheci o Ivan e de lá para cá, meu afeto e o meu amor acompanham os nossos dias", escreveu.

Lilia Cabral também costuma postar fotos do maridão no aniversário dele e não poupa declarações de amor em datas especiais.

O casal tem apenas uma filha, Giulia Bertolli, de 25 anos, que segue os passos da mãe na vida artística.

Quem é a filha de Lilia Cabral e Iwan Figueiredo?

Giulia Bertolli, 25, é a filha de Lilia e Iwan. Atualmente, a jovem também segue carreira artística.

A atriz fez a sua estreia na televisão em 2019, quando esteve no ar em Malhação, da Globo. Em 2021, Giulia dirigiu seu primeiro curta-metragem "Só mais uma frase". Lilia Cabral está no elenco, assim como os atores Fernanda de Freitas e Guilherme Piva.

Mãe e filha já haviam contracenado juntas na peça online A Lista, exibida durante a pandemia, e também em O Sétimo Guardião (2018), novela das nove. Na ocasião, ela interpretou a vilã Valentina na juventude, mesmo papel da matriarca. "Vivi em sets, mas sempre do lado de fora. Começar ao lado da minha mãe é maravilhoso!", disse na época.

Além da carreira de atriz de televisão e teatro, Giulia é formada em Letras e também em Artes Cênicas pela CAL (Casa das Artes de Laranjeiras).

Por onde anda Lilia Cabral?

Atualmente, Lilia não está no ar na televisão. Ela atuará em janeiro de 2023 ao lado da filha Giulia na peça A Lista, que terá apresentações presenciais no Rio de Janeiro.

O último papel fixo em novelas da atriz em novelas foi em 2018, quando esteve em O Sétimo Guardião. Nos últimos anos, fez uma participação como ela mesma no Zorra, em 2020, e na novela Salve-se Quem Puder (2021). Também apareceu brevemente no seriado Todas as Mulheres do Mundo (2020).

Em 2021, Lilia Cabral apareceu nas telinhas na reprise da novela Império (2014), que ocupou o horário das nove da Globo durante a pandemia de Covid-19, enquanto as gravações das tramas inéditas estavam pausadas. No folhetim, ela interpretou Maria Marta, a esposa do Comendador (Alexandre Nero), traída por ele com Maria Ísis (Marina Ruy Barbosa). O papel lhe rendeu o Troféu Imprensa e o Prêmio Extra de melhor atriz.

Outros destaques da carreira de Lilia são as novelas A Força do Querer (2017), Saramandaia (2013), Fina Estampa (2011) e A Favorita (2008).

Lilia foi a protagonista de Fina Estampa e ganhou o público ao interpretar a Pereirão. A trama conquistou a maior audiência do horário das nove da década de 2010, superando Avenida Brasil (2012).

LEIA TAMBÉM