Brisa cresceu como órfã, mas encontros com estranhos nos capítulos mais recentes da novela tem deixado a moça com esperanças de encontrar parentes de sangue. Mas afinal, quem é parente de Brisa em Travessia? Até agora só se sabe de uma pessoa que realmente divide laços sanguíneos com a moça, mas há teorias de que outros dois personagens estão com grandes chance de serem os pais que a protagonista tanto gostaria de conhecer.

Quem é parente de Brisa em Travessia e está por perto?

Na novela Travessia, Brisa foi abordada por um homem misterioso na igreja que disse que ela tem um parente de sangue que está mais perto do que imagina. Ele não especificou se seria o pai ou a mãe dela e logo partiu, sem que ela visse seu rosto. Alguns capítulos mais tarde, Brisa conversou com uma vidente que fez a mesma afirmação para ela.

Afinal, quem é esse parente misterioso? Depois da vidente afirmar para a moça que ela está perto de alguém que compartilha seu sangue, Creusa especulará sobre a identidade do tal parente de Brisa.

A protagonista ficará curiosa sobre o sexo do suposto familiar e a empregada pensará que pode se tratar de uma criança. "Filho de algum irmão teu perdido por aí", dirá a personagem de Luci Pereira.

Além disso, Creusa tentará aconselhar a afilhada. Ela dirá para que a moça fique esperta a todos a seu redor: "fosse comigo já estava procurando olhar em volta de mim pra ver se reconhecia quem era o meu parente".

A Globo ainda guarda o assunto a sete-chaves, por isso não há informações sobre quem é este parente perdido de Brisa em Travessia, mas a trama tem caminhado para uma reviravolta que promete esquentar a trama. A teoria que tem tomado as redes sociais nos últimos tempos é que Guerra (Humberto Martins) pode ser o verdadeiro pai de Brisa. O público tem opinado que a maranhense pode ser a real herdeira do ricaço, já que Chiara é filha de Moretti.

"Tô achando que o Guerra é pai dela. Por isso ele gostou de cara do Tonho. Eu já criei minha fic", escreveu um fã da novela no Twitter. "Tá nítido que o Guerra é o pai da Brisa. Desde o começo da novela eles nunca se viram pessoalmente. E bora concordar que esse apego dele com o menino Tonho já tava mais do que claro alguma relação parental", disse outro.

Tô achando que o Guerra é pai dela. Por isso ele gostou de cara ,do Tonho. Eu já criei minha fic kkkkk — Graci (@GracielaFonse17) December 27, 2022

Tá nítido que o guerra é o pai da Brisa. deis do começo da novela eles nunca se viram pessoalmente. E bora concordar que esse apego dele com o menino Tonho já tava mais do que claro alguma relação parental... 😳 #travessia pic.twitter.com/p1ayMtjEsl — BrisOto (@wilmasil26) December 27, 2022

Creusa é madrinha e suposta mãe

Outra possibilidade na trama da novela e que se tornou teoria nas redes sociais é que Creusa pode ser a mãe de Brisa. A empregada da delegada Helo é madrinha da garota e disse ter a acolhido depois que a mãe da jovem morreu após dar luz em um barco que passava por Mandacaru.

Creusa disse nunca ter tido contato de verdade com a mãe de Brisa, mas nas redes sociais, há quem pense que a empregada pode estar escondendo o passado da afilhada. "E se Creusa estiver mentindo e ela for a mãe da Brisa", especulou um telespectador.

E se Creusa estiver mentindo e ela for a mãe da Brisa#Travessia pic.twitter.com/JEr8xiX2Zl — Luccas Oliveiraa123 (@LuccasO156) December 18, 2022

No capítulo do dia 17 de dezembro, um flashback foi exibido sobre o relato de Creusa sobre a suposta mãe de Brisa que morreu no parto e o barco em que ela estava quando ficou sabendo sobre a chegada da menina órfã.

Tonho é filho de Brisa?

Além dos supostos pai e mãe de Brisa, apenas Tonho (Vicente Alvite) é o único parente de sangue de Brisa em Travessia. O garoto é filho dela com Ari, seu ex-namorado. A menina cresceu como órfã, então nunca teve uma família para chamar de sua.

Porém, apesar de Tonho ser filho de Brisa e o parto do menino até aparecer no primeiro capítulo do folhetim, nos próximos episódios um teste de DNA dificultará a vida de Brisa. De acordo com apuração do Notícias da TV do começo de novembro, Brisa não será apontada como mãe do menino no exame.

Isso acontecerá porque ela tem uma condição genética rara conhecida como quimera, em que a pessoa tem sequências de DNA diferentes no corpo por conta de óvulos que se fundiram durante a formação do embrião. O teste apontará que Ari é o pai, mas negará que Brisa é a mãe, assim ela perderá a guarda do menino para o ex-namorado.