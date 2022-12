Novela Terra Vermelha: quem é quem no elenco?

O próximo trabalho de Walcyr Carrasco na faixa das 9 será a novela Terra Vermelha. O autor de sucesso está longe do horário nobre da emissora desde 2019, quando lançou A Dona do Pedaço. Por isso, o folhetim do famoso é bastante aguardado, principalmente por causa da baixa audiência que Travessia tem apresentado. Agora é hora de conhecer o elenco!

+ Mudaram muito? Veja como está o elenco de Rebelde hoje

Gloria Pires será a vilã da novela Terra Vermelha

Gloria Pires está confirmada como a vilã Irene. Ela será uma mulher poderosa, milionária e má. Ela será casada com o personagem Antônio La Selva, de Tony Ramos, mãe de Petra (Debora Ozorio) e Daniel (Johnny Massaro).

Gloria Pires não aparece em uma novela com papel fixo desde 2019-2020, época em que esteve no remake de Éramos Seis como a personagem Lola. No entanto, a atriz fez uma participação especial no folhetim Além da Ilusão, em 2022, como Nise da Silveira.

Debora Ozorio

Debora Ozorio trocou de papel com Agatha Moreira, segundo adiantou o Notícias da TV em novembro. Agatha estava cotada para interpretar Petra, a filha de Gloria Pires, mas o papel acabou passando passando para Ozorio. A menina será uma jovem viciada em remédios que se transformará em vilã ao longo da trama.

Recentemente, Debora esteve em Além da Ilusão como a personagem Olívia, que era a filha perdida que Heloísa teve com Matias e foi levada de seus braços ao nascer.

+História e elenco de Vai na Fé: um guia da nova novela da Globo

Barbara Reis

Barbara Reis é cotada para viver a protagonista da trama. A atriz conversou com a Quem em novembro e negou que esteja confirmada para o papel. A atriz disse que fez os testes para ser a mocinha da trama, mas ainda não recebeu boas notícias de Carrasco.

Se ganhar o papel, ela será Aline, moça que se envolve com o filho da vilã de Gloria Pires. Atualmente, Barbara está na novela Todas as Flores como a personagem Débora.

Thati Lopes

De acordo com a jornalista Patricia Kogut do O Globo, Thati Lopes estará no elenco da novela Terra Vermelha. Se for confirmada pela emissora, Thati estará pisando no mundo dos folhetins das 21h pela primeira vez. A atriz já estve na faixa das 18h, mas ainda não deu às caras no horário nobre da emissora.

Muito conhecida por seu trabalho no Porta dos Fundos e em comédias, Thati já trabalhou em duas novelas da Globo Boogie Oogie (2014) e Espelho da vida (2018).

Cauã Reymond

Cauã Reymond é outra ator confirmado no elenco da novela Terra Vermelha. Por enquanto, o que se sabe sobre seu personagem é que ele se chamará Caio e será rival de Daniel. O galã promete deixar o coração da mocinha dividido entre ele e o papel de Johnny Massaro.

A última novela de Cauã Reymond estreou no segundo semestre de 2021 e ficou no ar até março de 2022, Um Lugar ao Sol. Ele viveu os protagonistas Chris e Renato, irmãos gêmeos que foram separados no nascimento.

Susana Vieira substituiu Fernanda Montenegro no elenco da novela Terra Vermelha

Segundo adiantou o TV História, Susana Vieira viverá a personagem Cândida, mulher que sabe todos os segredos da vilã Irene. O papel estava cotado para ser de Fernanda Montenegro, mas a atriz está com outros projetos no momento.

Protagonista de diversas novelas da emissora, Susana Vieira não aparece em um folhetim desde 2019, quando fez participação na novela Éramos Seis. Ela também fez participações pequenas em A Regra do Jogo (2015) e Amor à Vida (2013 - 2014) nos últimos anos.

+Elenco de Emily em Paris: quem é quem na 3ª temporada

Johnny Massaro

Johnny Massaro está confirmado por enquanto no papel de Daniel na novela Terra Vermelha. O ator será filho da vilã de Gloria Pires e acabará se envolvendo com a mocinha da história. Além disso, o rapaz será rival de Caio (Reymond).

A última novela de Massaro foi Além da Ilusão. O personagem não fez uma participação muita longa no folhetim, mas marcou cena como o bad boy Nelsinho, que gerou dor de cabeça para Joaquim (Danilo Mesquita) e Davi (Rafael Vitti) por se envolver com Dorinha (Larissa Manoela).

+Carolina Dieckmann em Vai na Fé: atriz vai viver Lumiar

Tony Ramos

Tony Ramos está confirmado como o personagem Antônio La Selva, marido de Irene (Gloria Pires). Ainda não foi revelado se ele será mau-caráter como a esposa ou não fará parte das falcatruas dela na trama. A última novela do ator foi O Sétimo Guardião, de 2018, em que viveu o personagem Olavo de Aragão Duarte.

+Próximas novelas do Viva 2023: veja a programação e estreias do canal

Débora Falabella

De acordo com o Notícias da TV, Débora Falabella interpretará Lucinda, uma mulher que trabalha como gerente de uma cooperativa e é mãe de menino albino de 12 anos. Ela sofrerá agressões do marido, além de bullying por conta da condição do filho.

A atriz está longe das novelas desde 2017, em que atuou em A Força do Querer como a personagem Irene.

Leia também

Estreias da Globo 2023: as próximas novelas das 6, 7 e 9