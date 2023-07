Quem é o marido da jornalista Natuza Nery?

Apresentadora do GloboNews é reservada e quase não fala sobre a vida pessoal

A jornalista Natuza Nery, 46, é bastante discreta em relação a sua vida pessoal e quase não expõe detalhes sobre seus romances. A famosa é mãe de Liam, 14, fruto de um casamento do passado. Mas a comentarista do GloboNews está casada?

Qual o estado civil de Natuza Nery?

Há poucas informações sobre a vida pessoal de Natuza Nery, mas a jornalista não parece estar compromissada com alguém atualmente. Em abril deste ano, a paulista participou do podcast "Desculpa Alguma Coisa", comandado por Tati Bernardi, onde falou um pouco sobre seus relacionamentos. Ao ser questionada se estava namorando, a famosa ficou em silêncio. "Ela não vai contar, ela não vai dar nada para esse programa", brincou a entrevistadora.

Bernardi apontou que Natuza deve ser uma mulher difícil de namorar e perguntou como o pai de Liam, sem revelar o nome, conseguiu conquistá-la. "Ele tentava me entender. Ele falava inglês e eu português. Eu tentava falar e ele me pedia para conversar em português", relembra a famosa. A repórter afirmou que o pai de seu filho é americano, mas mora no Brasil.

Nery disse que gosta de homens engraçados e bem-humorados, e que também conseguiria namorar alguém que "não está nem aí pras notícias". "Não sei quanto tempo duraria, mas sim. Seria um auxílio. Se você namora alguém que é jornalista, só fica naquilo", disse. A famosa revelou que já esteve com alguém com a mesma profissão e ambos só falavam de política.

A jornalista também respondeu se namoraria alguém que não quisesse ser padrasto de seu filho. "Eu nunca fui morar com alguém porque não queria interferência na minha relação com o Liam. Mas queria uma boa relação. Me incomodaria achar que não é um 'pacote', mas eu não gosto de ninguém entrando na criação dele, ele tem pai, ele tem mãe, não preciso de ajuda de homem nenhum. Minha prioridade é o meu filho", disse.

Em sua página no Instagram, Natuza também não dá nenhum indício de que esteja namorando. A jornalista usa as redes sociais para divulgar conteúdos relacionados ao seu trabalho e cliques da rotina, mas não costuma publicar fotos ao lado do filho.

