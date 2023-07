A jornalista Maju Coutinho tem filhos?

Maju Coutinho, 44, é casada há doze anos com o artista Agostinho Paulo Moura. A jornalista, que é bastante reservada em relação à vida pessoal e costuma manter os momentos com a família longe dos holofotes, já apareceu em alguns raros registros ao lado dos enteados, e também já falou se tem vontade de engravidar ou não. Afinal, Maju Coutinho tem filhos?

Quem são os filhos de Maju Coutinho?

A jornalista Maju Coutinho não tem filhos, mas já deixou claro que não descarta a possibilidade de optar pela maternidade. "Às vezes eu dou declarações e pensam que eu estou fechada na questão. Não tem data marcada. Se vier naturalmente, lindo, maravilhoso", disse durante uma participação no "É de Casa" em maio de 2021.

Em entrevista ao jornal O Globo, há dois anos, a jornalista afirmou que nunca sentiu a necessidade de ser mãe. "Meu marido tem dois filhos, né? Já é avô, inclusive, tem dois netinhos. Ele já tinha filhos adolescentes quando a gente se conheceu. E a gente se dá muito bem do jeito que a gente está, então eu nunca tive essa super necessidade de ser mãe" disse.

Maju também cogitou a possibilidade da adoção. "De repente eu adoto uma criança. De repente não serei mãe desse jeito, mas posso ser mãe de projetos, mãe de sobrinhos, mãe dos netos do meu marido", revelou.

A jornalista é casada desde 2011 com Agostinho. O artista, que também é bastante discreto nas redes sociais, usa sua página no Instagram para divulgar seu trabalho. Há poucos registros ao lado da esposa, mas vez ou outra os dois fazem declarações apaixonadas. No último dia 12 de junho, Maju celebrou o Dia dos Namorados com uma foto beijando o marido: "No banquinho do amor da casa Jorge Amado, onde o casal Zélia e Jorge celebrava a união que durou 56 anos. #diadosnamorados".

Qual é o salário da Maju?

Maju Coutinho recebe cerca de R$ 120 mil mensais desde que se tornou apresentadora do Fantástico, de acordo com o jornalista André Romano, do Observatório da TV. A jornalista assumiu o cargo que pertencia a Tadeu Schmidt, que deixou o programa semanal para se tornar apresentador do Big Brother Brasil em 2022.

A jornalista começou a trabalhar na Globo em 2013 como responsável pela previsão do tempo. Maju passou pelo "Globo Rural", "Bom Dia São Paulo", "Bom Dia Brasil", "Hora Um", "Jornal Hoje" e "Jornal Nacional" trazendo as últimas notícias sobre meteorologia.

A partir de 2017, a paulista começou a apresentar o Jornal Hoje eventualmente, assim com o Jornal Nacional. Foi apenas em 2019 que a famosa assumiu o cargo de âncora fixa do noticiário vespertino, quando Sandra Annenberg foi realocada para o "Globo Repórter".

Paralelamente ao trabalho nos noticiários, Maju Coutinho também foi apresentadora do programa "Saia Justa", no GNT, e do "Papo de Almoço", na Rádio Globo.

Maju Coutinho apresenta o Fantástico semanalmente aos domingos logo após o Domingão com Huck, e divide o comando da apresentação com Poliana Abritta. A famosa voltou ao comando do programa no último domingo, 9, após tirar alguns dias de férias. "Passagem de bastão: eu volto de férias e Poliana Abritta vai sair para curtir o merecido descanso. O Fantástico está no ar. Vamos nessa!", escreveu.

