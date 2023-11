Quem foi Luana Andrade? Ex-Power Couple morre aos 29 anos

A modelo Luana Andrade morreu aos 29 anos nesta terça-feira, 7. A influenciadora digital ficou mais conhecida por ter participado do Power Couple Brasil, reality show de casais da Record, ao lado do namorado, João Haddad. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Luana Andrade morreu de que?

Luana Andrade era assistente de palco do "Domingo Legal", no SBT, comandado por Celso Portiolli, desde abril. Inclusive, ela esteve presente no programa que foi ao ar no último domingo, 5, como era de costume. A moça somava mais de 268 mil seguidores em sua página no Instagram.

A modelo também participou do Power Couple Basil 6, em 2022, ao lado do empresário João Haddad, com quem manteve o relacionamento até o seu falecimento. Na última publicação feita pela famosa, o rapaz deixou um comentário desejando que 2024 fosse ainda melhor ao lado da amada.

A morte de Luana Andrade foi anunciada por amigos da modelo nas redes sociais. Maria Fernanda Vilela, uma das pessoas próximas à famosa, publicou um story se despedindo da jovem. "Hoje o céu ganha uma linda estrela. Ainda sem acreditar. Você vai fazer muita falta", postou.

A causa da morte ainda não foi divulgada, mas especula-se que tenha sido por complicações após um procedimento estético. O surfista Gabriel Medina publicou um texto em seus stories afirmando que perdeu uma amiga, sem citar nomes, "por procedimentos estéticos simples". O atleta também questionou os padrões de beleza impostos, principalmente às mulheres, que as levam correr risco de vida para ter o corpo perfeito.

Seguidores da modelo também lamentaram a morte precoce de Luana. "Deus a receba e que conforte todos amigos e familiares", escreveu uma internauta. "Meu Deus, chocada! Que Deus a receba de braços abertos", publicou outra. "Que tristeza. Meus pêsames à família", lamentou mais uma seguidora.

