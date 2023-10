Quem foi Tássio Bacelar, influenciador morto após acidente de bicicleta?

O influenciador digital Tássio Bacelar, conhecido por conteúdos humorístico sobre uso da cannabis, morreu nesta quarta-feira, 25, após cair de bicicleta em Salvador, na Bahia. A informação foi confirmada pela esposa do rapaz, Melissa Said, que publicou um vídeo em homenagem ao amado em sua página no Instagram. O baiano somava mais de 700 mil seguidores em sua página no Instagram.

Tássio Bacelar morreu de que?

Tássio Bacelar morreu após sofrer um acidente de bicicleta na última sexta-feira, 20. O influenciador baiano teve traumatismo craniano por conta da queda, que ocorreu após o rapaz passar mal, e foi levado ao hospital, onde estava internado em estado grave. As informações foram divulgadas pelo jornal Correio 24 horas, de Salvador.

O influenciador digital teve convulsões e pneumonia, e não resistiu. Um amigo próximo de Tássio, André Muinhos, publicou uma homenagem ao amigo na redes sociais. "Te amo, jamais esquecerei de você, pessoa maravilhosa, bondosa, estaremos juntos para sempre, irmão, Jesus e Maria te recebam de braços abertos. Sentirei muita saudade”, escreveu.

O baiano ficou conhecido por produzir conteúdos em tom bem humorado sobre o uso da cannabis. Na descrição de seu Instagram, o rapaz definia as publicações como "humor levinho". Os reels do influenciador muitas vezes ultrapassavam a marca 1 milhão de visualizações. A última publicação de Tássio Bacelar foi feita há cinco dias.

Tássio era casado com a também influenciadora digital Melissa Said, que soma mais de 130 mil seguidores. Assim como o marido, ela produz conteúdo sobre cannabis. Na manhã de hoje, esposa do famoso escreveu: “Pra sempre no meu coração, meu amor. Te amo mais que tudo”.

O músico Manno Góes também lamentou a morte do rapaz e afirmou que "um anticoagulante e uma queda de bicicleta" levaram Tássio - o influenciador teria se automedicado após se sentir mal antes do tombo.

