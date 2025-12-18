Quem são ex-esposas de Paulo Miklos do Titãs

Conhecido como um dos fundadores dos Titãs e com carreira consolidada também como ator, Paulo Miklos, 66 anos, sempre manteve a vida pessoal longe de grandes polêmicas. No entanto, nesta quinta-feira, 18 de dezembro, Renata Galvão, ex-mulher do artista, conseguiu uma medida protetiva contra ele. A notícia pegou os fãs de surpresa.

Veja quem são as ex-mulheres do artista.

Renata Galvão

O casamento mais recente de Paulo Miklos foi com a produtora e diretora de audiovisual Renata Galvão. Os dois estavam juntos desde 2014 e oficializaram a união em novembro de 2019, em São Paulo.

Em junho de 2025, o cantor usou as redes sociais para anunciar o fim do relacionamento. Segundo a publicação, a separação havia ocorrido em setembro de 2024, encerrando uma relação que durou cerca de dez anos.

Após o término, a Justiça de São Paulo concedeu uma medida protetiva em favor de Renata Galvão. Com a decisão, Paulo Miklos está impedido de se aproximar ou manter contato com a ex-esposa. De acordo com a defesa da produtora, há uma investigação em andamento, e Renata estaria emocionalmente abalada.

Procurada, a defesa de Paulo Miklos afirmou, em nota, que “lamenta que fatos mentirosos tenham sido atribuídos ao Paulo, comunicados ao Judiciário e ilegalmente vazados com a única intenção de atingir a reputação do artista”.

Rachel Salém

A primeira esposa de Paulo Miklos foi Rachel Salém. O relacionamento aconteceu antes da fase de maior exposição midiática do cantor e sempre foi mantido de forma reservada. Ela morreu em 2013, vítima de câncer de pulmão.

Eles foram casados por mais de 30 anos e da relação nasceu Manoela, que hoje é Mestre e Doutora em Relações Internacionais

Em junho deste ano, mês em que Rachel completaria 69 anos, Miklos escreveu um texto nas redes sociais em homenagem à ela. “Doze anos sem ela. Ela partiu com 57. Hoje é o aniversário da Rachel! 11 de junho. Ela faria 69 anos. Sua presença, delicadeza, sabedoria, seu amor sem limites, o cuidado com a gente, o comprometimento de uma vida devotada à família. Nós te amamos!! Vamos refletir sempre essa tua luz!! Nós fomos transformados por você!! Nós somos melhores pessoas depois de você. Saudade!!”.

