Quem são os pais de Alice Secco, a menina das palavras difíceis

Pais da garota são produtores de conteúdo e moram em Londres com as filhas.

Alice Secco, de 4 anos de idade, conhecida na web como a "menininha que fala palavras difíceis", viralizou na web em 2021, e deixou muita gente impressionada. Com a sucesso, a criança apareceu participou de uma propaganda ao lado de Fernanda Montenegro, ganhou milhões de seguidores e agora é até apresentadora. Mas quem são os pais da pequena?

Pais de Alice Secco, menina que viralizou nas redes

Os pais de Alice Secco são a fotógrafa de família Morgana Secco, de 39 anos, e engenheiro de computação Luiz Gustavo Schiller, de 35 anos. A dupla também é produtora de conteúdo e conta com milhões de seguidores nas redes sociais, além de um canal no Youtube que leva o nome de Morgana e soma mais de 700 mil inscritos que acompanham a vida da família.

Em 2017, o casal resolveu se mudar para Londres, na Inglaterra. Eles se casaram no cartório pouco antes da viagem e foi com a troca de país que Morgana, que era mestre em engenharia química, resolveu mudar para a profissão que tem hoje, a de fotógrafa de família. Luiz continuou na sua área da tecnologia e encontrou trabalho em empresas no estrangeiro.

Eles vivem país europeu até hoje com as filhas, a pequena Alice Secco, que veio ao mundo em maio de 2019, e também Julia, que nasceu em novembro de 2022. Alice viralizou na web em 2021, em um vídeo que a menina repetia palavras como estapafúrdio, proparoxítona, entre outras trava-línguas.

A menina gerou interesse na web e Morgana começou a publicar cada vez mais conteúdo sobre Alice, o que gerou também muita curiosidade sobre seu casamento, família e outras questões que ela sempre responde em vídeos e publicações, seja no Instagram, Tiktok ou em gravações para o Youtube.

Pouco mais de um ano depois do começo do sucesso de Alice na web, em dezembro de 2022, a menina gravou um comercial de fim de ano para o bando Itaú, seu maior destaque até então. A peça publicitária também levava a atriz consagrada Fernanda Montenegro, que interagia com a criança na gravação.

Alice Secco não tem rede social própria, a menina de 4 anos aparece nas publicações da mãe, que conta com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e também 4 milhões de fãs no Tiktok, além do Instagram do pai, que é menos ativo que Morgana na rede social e tem 152 mil seguidores.

Sucesso na internet, agora Alice Secco também terá espaço na televisão. A menina ganhou um espaço fixo no quadro Pequenos Gênios, do programa Domingão com Huck. O anúncio oficial foi realizado em vídeos publicados nas redes sociais da atração da Globo, além de algumas gravações que foram postados na conta pessoal do apresentador.

"O nosso time do Domingão ganhou um reforço que vai explodir o 'fofurômetro'. Bem vinda querida, Alice. Você é incrível e a coisa mais fofa do mundo", escreveu Huck no Instagram ao fazer o anúncio. "Oi Luciano Huck, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em fazer parte da turma do Domingão, já estou ansiosa", respondeu a garotinha em vídeo.

Leia também - Sucesso no Tik Tok, quem é Larissa Gloor + vídeos mais populares