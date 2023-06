Sucesso no Tik Tok, quem é Larissa Gloor + vídeos mais populares

Quem está sempre conectado e conhece as tendências da internet já deve ter encontrado em pelo menos um vídeo de Larissa Gloor, 27 anos. A influenciadora digital viralizou com vídeos de imitações e já conta com milhões de seguidores nas redes sociais, em especial no Tik Tok. Vem saber tudo sobre a queridinha da web.

Quem é a Larissa Gloor do Tiktok?

Conhecida por criar vídeos de humor cheios de imitações e esquetes sobre diversas personalidades, Larissa Gloor tem 27 é natural de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Porém, ela não cresceu no Brasil, pois se mudou para Portugal aos 5 anos de idade, onde viveu por muitos anos.

Larissa também passou pela Espanha e passou um tempo em Dubai, nos Emirados Árabes, e durante seu tempo no exterior, a sul-mato-grossense chegou a trabalhar como garçonete, atendente de lojas, funcionária de escritório de marketing, entre outros serviços que às vezes surgem nos vídeos de comédia da influencer.

Em papo no podcast PodDelas, em março desse ano, Larissa contou que começou a gravar seus primeiros vídeos em 2019, quando estava em Dubai, como uma forma de se conectar com os amigos e familiares que moravam longe. Na época, a tarefa não passava de um hobby e não chegou a fazer sucesso.

Em 2020, durante a pandemia, Larissa Gloor voltou para Portugal e conquistou seu primeiro viral. No vídeo, intitulado “mais um dia normal em 2020”, Larissa aparecia na janela de casa para tomar um café e conferia tudo o que de ruim estava acontecendo no mundo. O vídeo bombou e chegou a ganhar curtida até de nomes famosos, como a cantora norte-americana Billie Eilish.

O primeiro vídeo viral de Larissa Gloor:

A influenciadora continoou produzindo vídeos e em 2021 conquistou seu primeiro milhão de seguidores. O grande sucesso de Larissa Gloor veio em 2022, quando ela voltou ao Brasil e produziu mais vídeos que viralizaram nas redes. Em 2023, ela também estreou no cargo de jurada no reality show Atua ou Surta, do canal Dia Estúdio, sobre pessoas que pretendem atuar.

Hoje, agenciada pela Play9, produtora co-fundada por Felipe Neto, Marcus Vinicius Freire e João Pedro Paes Leme, Larissa Gloor conta com mais de 6 milhões de seguidores no Tiktok e 201 milhões de curtidas em seus vídeos da rede social. Já no Instagram ela conta com 1,5 milhão de fãs.

Melhores vídeos da Larissa Gloor

Larissa Gloor tem centenas de publicações nas redes sociais, Youtube e outras plataformas. Confira alguns dos trabalhos da influenciadora:

1 – Todo mundo já se imaginou no BBB

2 – Quem nunca reencontrou um professor na rua

3 – Todo mundo conhece alguém que se encaixa no perfil do “jovem místico”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝗟𝗮𝗿𝗶𝘀𝘀𝗮 𝗚𝗹𝗼𝗼𝗿 (@larissagloor)

4 – Verídico? Larissa Gloor regravou uma cena muito popular em documentários biográficos

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝗟𝗮𝗿𝗶𝘀𝘀𝗮 𝗚𝗹𝗼𝗼𝗿 (@larissagloor)

5 – Sobre aquele jeitinho de criança

6 – Na aula de dança

7 – Quando começa o ano letivo

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝗟𝗮𝗿𝗶𝘀𝘀𝗮 𝗚𝗹𝗼𝗼𝗿 (@larissagloor)

8 – Quando a pessoa deixa se levar pela imaginação

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝗟𝗮𝗿𝗶𝘀𝘀𝗮 𝗚𝗹𝗼𝗼𝗿 (@larissagloor)

9 – Quem não fica desconfortável quando o amigo recebe bronca na sua frente

10 – Em todo shopping é a mesma coisa

11 –

12 – Um dos mais populares nas redes sociais é o vídeo em que Larissa Gloor imita muita bem adolescentes

esse de longe é um dos meus favs kkpic.twitter.com/bnjj4TVOR2 — 𝔤𝔲𝔰𝔱𝔞𝔳𝔬 ♱ (@lustfordi3) April 27, 2023

13 – Aquele clássico filme de terror

14 – Uma versão engraçadinha de vídeos de moda

15 – Figurinos das séries da Disney? Temos também!

