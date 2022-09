Quem substitui a Rainha Elizabeth? Veja linha de sucessão

Nesta quinta-feira, 8, a Rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia. Depois da morte da monarca, seu filho primogênito Charles é quem substitui a Rainha Elizabeth à frente do trono a partir de hoje. O novo rei da Inglaterra tem 73 anos de idade.

Morre a Rainha Elizabeth II, aos 96 anos, na Escócia

Quem substitui a Rainha Elizabeth e assume o trono?

O Príncipe Charles é quem substitui a Rainha Elizabeth II após a morte da monarca. Ele é o filho primogênito da inglesa com o Príncipe Philip (1921-2021) e o primeiro na linha de sucessão ao trono.

Charles foi casado com a Princesa Diana (1961-1997) com quem teve dois filhos, William, O Duque de Cambridge, e Harry, o Duque de Sussex – o caçula, no entanto, abdicou ao título de nobreza e se afastou da família real no começo de 2021 junto com sua esposa Meghan.

Além de Charles, Elizabeth tem outros três filhos. Ela é mãe de Anne, a Princesa Real, Edward, o Conde de Wessex e Andrew, o Duque de Iorque. No entanto, eles ocupam posições bem baixas na linha de sucessão e não possuem chances de assumir o trono.

Isso porque depois de Charles, o próximo da linhagem é seu filho mais velho, William. O Duque de Cambridge é casado com Catherine Middleton, com quem teve três filhos, George, Cherlotte e Louis, que ocupam o 3º, 4º e 5º lugar na linha de sucessão, respectivamente.

Já o príncipe Harry continua ocupando o 6º lugar na linha de sucessão, mesmo depois de ter abdicado ao trono. A regra para a definição da ordem de quem herda o trono de Elizabeth continua valendo mesmo que o príncipe não conviva mais com a família real. O filho primogênito do Duque com Meghan Markle, Archie, ocupa a 7ª posição, e Lilibet Diana, a caçula, a 8ª.

É só depois dos filhos de William e Harry que os demais filhos da rainha Elizabeth entram para a fila. O Príncipe Andrew, Duque de York, é o nono na linha de sucessão, seguido por sua filha mais velha, Beatrice, e de sua neta, Sienna.

Veja a lista completa:

1. Príncipe Charles, filho primogênito de Elizabeth II

2. Príncipe William, filho de Charles

3. Príncipe George, filho primogênito de William

4. Princesa Charlotte, 2ª filha de William

5. Príncipe Luís, 3ª filho de William

6. Príncipe Harry, 2º filho de Charles

7. Archie, filho primogênito de Harry

8. Lilibet Diana, 2ª filha de Harry

9. Príncipe Andrew, segundo filho de Elizabeth

10. Princesa Beatrice, filha primogênita de Andrew

11. Sienna Mapelli Mozzi, filha primogênita de Beatrice

12. Princesa Eugenie, 2ª filha de Andrew

13. August Brooksbank, filho primogênito de Eugenie

14. Príncipe Edward, 3º filho de Elizabeth

15. James, filho do príncipe Edward

16. Lady Louise, filha do príncipe Edward

17. Anne, filha da rainha Elizabeth II

18. Peter Phillips, filho primogênito de Anne

19. Savannah Phillips, filha de Peter

20. Islha Phillips, filha de Peter

21. Zara Tindall, filha de Anne

Rainha Elizabeth II morreu de que?

A causa da morte da Rainha Elizabeth II ainda não foi divulgada pela imprensa britânica. A monarca faleceu aos 96 anos, nesta quinta-feira, no Castelo de Balmoral, na Escócia.

Na manhã de hoje, o Palácio de Palácio de Buckingham informou que a rainha estava com graves problemas de saúde e que estava sendo acompanhada por uma equipe médica. Os quatro filhos da monarca se deslocaram até a Escócia para ficar ao lado da mãe. “A rainha morreu em paz, em Balmoral, nesta tarde. O rei e a rainha consorte irão permanecer em Balmoral nesta noite, e voltarão a Londres amanhã”, diz o comunicado.

Elizabeth teve o reinado mais longevo da história do Reino Unido, permanecendo 70 anos no trono. Na história de todas as monarquias, ela perde apenas para o rei Luís XIV da França, que ficou no poder por 72 anos. Ela subiu ao trono em 2 de junho de 1952, data que recebeu o nome de ‘Jubileu de Platina’.

A Rainha Elizabeth II deixa quatro filhos, oito netos e 12 bisnetos. Sua fortuna estimada era de U$500 milhões, cerca de R$2,5 bilhões, conforme levantamento da Forbes publicado em 2019.