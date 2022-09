Morre a Rainha Elizabeth II, aos 96 anos, na Escócia

A Rainha Elizabeth II morreu nesta quinta-feira, 8 de setembro, aos 96 anos de idade, no Castelo de Balmoral, na Escócia. A informação foi confirmada pela família real. A monarca, que estava no trono inglês há 70 anos, deixa seu legado para o príncipe Charles, que assume o trono.

Sua morte na quinta-feira ocorreu após uma série de recentes sustos de saúde, incluindo uma crise de COVID-19, problemas para caminhar e uma internação no hospital. Mas as causas não foram reveladas oficialmente.

O Palácio de Buckingham acaba de divulgar a seguinte declaração: “A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã.

História da Rainha Elizabeth II

A morte da rainha encerrou um notável governo de 70 anos que viu 14 primeiros-ministros irem e virem, de Winston Churchill a Boris Johnson, e testemunhou a transformação da Grã-Bretanha do pós-guerra de uma potência imperial descomunal em uma modesta nação europeia. Seu reinado foi tão longo que a maioria dos 68 milhões de britânicos não conheceu outro soberano.

Elizabeth Alexandra Mary nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, na Inglaterra. Filha do rei George VI e de Elizabeth, conhecida como “rainha-mãe”, tinha poucas chances de subir ao trono por ser herdeira do filho mais novo de George V. No entanto, seu tio Edward III abdicou do torno em 11 de dezembro de 1936, tornando o pai da atual rainha o primeiro na linha de sucessão.

Em 1947, após uma visita de Elizabeth a África do Sul ao lado de seus pais, foi anunciado seu noivado com o príncipe Philip Mountbatten, que tornou-se o Duque de Edimburgo após o casamento dos dois em 20 de novembro de 1947. O primeiro filho do casal, Charles Philip Arthur George, nasceu em 14 de novembro de 1948, no Palácio de Buckingham .

Em 1952, o rei George VI, pai de Elizabeth, faleceu, deixando o trono para a filha. A Rainha Elizabeth II subiu ao trono em 2 de junho de 1952, data que recebeu o nome de ‘Jubileu de Platina’ e contou com diversas festividades para comemorar a nova rainha de Inglaterra, mas sua coroação de fato só aconteceu em 2 de junho de 1953, quando tinha 25 anos de idade.

A partir de novembro de 1953, a rainha e o duque de Edimburgo fizeram uma turnê mundial de seis meses pela Comunidade das Nações, formado por 54 países independentes. Também visitaram a Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos, América do Sul e países do Golfo Pérsico nos anos seguintes.

Com a ascensão da Rainha Elizabeth II, seu filho príncipe Charles, o herdeiro do trono, foi nomeado príncipe de Gales em 26 de julho de 1958. Além do primogênito, a monarca teve outros três filhos: a princesa Anne, nascida em 15 de agosto de 1950, o príncipe Andrew, nascido em 19 de fevereiro de 1960, e o Príncipe Edward, nascido em 10 de março de 1964. O primeiro neto da rainha, Peter Philipps, filho de Anne, nasceu em 15 de novembro de 1977.

Anos 90 e princesa Diana

A década de 90 foi bastante conturbada para os moradores do palácio real. Três dos quatro filhos da rainha se divorciaram: Charles e Diana, Andrew e sua esposa Sarah, e Anne e Mark Phillips. Conforme descrito na biografia da família real, “Queen Of Our Times: The Life of Queen Elizabeth II”, escrita por Robert Hardman, a Rainha ficou chateada com as separações dos herdeiros. “Isso a afligiu muito mais do que ela deixou transparecer. Eu disse a ela: ‘Senhora, isso parece estar acontecendo em todos os lugares. Isso é uma prática quase comum’. Mas ela apenas disse: ‘Três em quatro!’ em pura tristeza e exasperação. Não se deve subestimar a dor pela qual ela passou”, relatou um ex-funcionário para o autor da obra.

A família ainda teve que lidar com um incêndio que destruiu as dependências do castelo de Windsor, onde a realeza mora, em 20 de novembro de 1992. O fogo gerou um prejuízo de cerca de US$ 47,5 milhões em danos.

Já em 31 de agosto de 1997, a princesa Diana faleceu em um acidente de carro em Paris e chocou o mundo. Chamada de Lady Di, a ex-mulher do príncipe Charles era extremamente popular entre os ingleses e sua morte é lembrada até hoje, principalmente em relação ao assédio da mídia e dos paparazzis – um grupo de fotógrafos acampou do lado de fora do hotel no qual a princesa estava hospedada e perseguiu o veículo que ela estava, o que fez o motorista perder o controle e bater.

Outro evento que marcou a família real foi o casamento de William com Catherine Middleton, filho mais velho do príncipe Charles e da princesa Diana, e sucessor do trono. O evento foi transmitido em todo mundo e ficou marcado como um dos maiores eventos da história.

Além de William, a Rainha Elizabeth II também tinha outros netos. Ela era avó de Zara e Peter, filhos de Anne, Harry, filho de Charles, Beatrice e Eugenie, filhos de Andrew e Louise e James, filhos de Edward.

Em 2017, a rainha começou a reduzir a quantidade de deveres oficiais, passando algumas responsabilidades para Charles. Apesar de ter ficado mais reclusa, os últimos anos da vida da rainha e sua família foram marcados por polêmica envolvendo o príncipe Harry e sua esposa Megan.

O casal abdicou da realeza em fevereiro de 2021 após parte da família não aceitar a união do príncipe e da ex-atriz. Em entrevista à Oprah Winfrey em março do mesmo ano, os famosos revelaram que houve racismo em relação ao filho deles que ainda nem tinha nascido, pois parte da família se preocupava com o tom de pele que Archie nasceria – Megan é afro-americana.

Já no livro ‘Irmãos e Esposas: Por dentro das vidas privadas de William, Kate, Harry e Meghan’, escrito por Christopher Andersen, é relatado que o casal se sentiu excluído depois que a Rainha Elizabeth II os deixou de fora da mensagem de Natal de 2019. O autor da obra afirma que essa teria sido uma resposta da monarca ao neto e sua esposa, que optaram por passar a data no Canadá e não junto da família real.

Morte de Príncipe Philip

Em abril de 2021, o Príncipe Philip, marido de Elizabeth, morreu aos 99 anos. A monarca falou pela primeira vez sobre a morte de seu esposo somente em outubro, quando visitou a Escócia, que era um refúgio para o casal onde costumavam passar as férias. “Já falei de minha profunda e duradoura afeição por este país maravilhoso e das muitas lembranças felizes que o príncipe Philip e eu sempre guardamos de nosso tempo aqui”, declarou.

Elizabeth II foi a monarca com o reinado mais longo da história do Reino Unido, permanecendo no trono por 70 anos. Na história de todas as monarquias, ela perdeu apenas para o rei Luís XIV da França, que ficou no poder por 72 anos. Além de quatro filhos e oito netos, a rainha também deixou 12 bisnetos.

A Rainha também deixa uma fortuna de U$500 milhões, cerca de R$2,5 bilhões, conforme levantamento da Forbes publicado em 2019.

Linha de sucessão ao trono britânico

Se a Rainha Elizabeth morrer, quem assume o trono britânico é o príncipe Charles, filho mais velho de Elizabeth II e do príncipe Philips – sua esposa Camilla se torna a Rainha Consorte.

No entanto, caso Charles venha a falecer antes que sua esposa, quem assume o trono é William, seu filho mais velho. O mesmo acontecerá com Catherine, sua mulher, e assim por diante.

Mas e o príncipe Harry? O monarca está em sexto lugar na linha de sucessão, depois de William e de seus três filhos, George, Charlotte e Louis. Apesar de ter abdicado da vida na realeza, a regra para definir a ordem de quem vai herdar o trono não muda e o caçula continua tendo direito ao trono. No entanto, a chance dele se tornar rei é praticamente inexistente.

1 – Charles, o Príncipe de Gales

2- William, O Duque de Cambridge

3 – George, o Príncipe de Cambridge

4 – Charlotte, a Princesa de Cambridge

5 – Louis, o Príncipe de Cambridge

6 – Harry, o Duque de O Duque de Sussex

7 – Mestre Archie Mountbatten-Windsor

8- Lilibet Diana Mountbatten-Windsor

9- O Duque de York – Príncipe Andrew

10- Princesa Beatrice de York

11- Sienna Mapelli Mozzi (filha de Beatrice)

12 – Princesa Eugenie de York

13 – August Brooksbank (filho de Eugenie)

14 – O Conde de Wessex – Príncipe Edward

15 – James, Visconde Severn

16 – Lady Louise Mountbatten-Windsor

17 – A Princesa Real – Princesa Anne

18 – Peter Phillips

19 – Savannah Phillips

20 – Ilha Phillips

21 – Zara Tindall

Quantos filhos tem a rainha?

Os filhos da falecida rainha Elizabeth II são alguns dos membros da realeza mais famosos do mundo. Ao olhar para trás em seu reinado de sete décadas, os três filhos e filha de Sua Majestade são conhecidos por serem sua maior conquista.

Desde tenra idade, Sua Majestade, juntamente com seu falecido marido, o príncipe Philip , ensinou a seus quatro filhos tudo o que eles precisavam saber sobre ser o rosto da família real, desde como se comportar em público até a importância de defender certas causas e questões de caridade , seja esportes ou meio ambiente.

O príncipe Charles, a princesa Anne, o príncipe Edward e o príncipe Andrew levaram vidas públicas muito independentes ao longo dos anos. No entanto, na vida posterior da rainha, muitos assumiram obrigações reais individuais específicas e aumentaram seus deveres reais para fornecer apoio adicional.

Como o primeiro filho da rainha, o príncipe Charles, o príncipe de Gales, é o próximo na linha de sucessão ao trono. Ele nasceu no Palácio de Buckingham em novembro de 1948, com uma proclamação afixada nas grades do Palácio na noite de seu nascimento.

A princesa Anne, a segunda filha da rainha, é a única filha de Sua Majestade e é comumente referida como a ‘Princesa Real’. Desde tenra idade, a princesa Anne mostrou interesse em esportes ao ar livre, como o hipismo, e até competiu nas Olimpíadas de Montreal em 1976, tornando-a a primeira real britânica a fazê-lo na história dos Jogos.

O terceiro filho da rainha, o príncipe Andrew, duque de York, é comumente conhecido por ser seu ‘favorito’.

O príncipe Edward, o conde de Wessex, é o filho mais novo da rainha e é o 14º na linha de sucessão real. Comparado com seus irmãos, o príncipe é um dos membros menos visíveis da família real, no entanto, ele começou a assumir muitas das responsabilidades e compromissos de seu falecido pai, o príncipe Philip, desde seu falecimento em abril de 2021.