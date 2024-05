Relembre os bordões Silvio Luiz, icônico narrador esportivo

Morreu nesta quinta-feira, 16 de maio, o narrador Silvio Luiz, aos 89 anos, em São Paulo. Sua última transmissão foi na final do Campeonato Paulista de 2024 ao lado dos humoristas Carioca e Bola, e até o último dia seus bordões foram ouvidos.

Carreira e bordões Silvio Luiz

Como narrador, Silvio Luiz ficou famoso com as icônicas frases “Olho no lance!”, “Pelo amor dos meus filhinhos”, “Confira comigo no replay”, “Pelas barbas do profeta”, "Foi pênalti porque eu vi!", "No meio da canela", “Balançou o capim no fundo do gol!” e “Pelo cheiro da mortadela vai ser uns 6 a zero”, entre outros.

Seu último trabalho como locutor foi na partida entre Palmeiras e Santos, válida pela final do Campeonato Paulista de 2024, no dia 07 de abril. Neste dia, Silvio Luiz passou mal durante o segundo tempo da partida e foi levado para atendimento médico.

"Seu legado e contribuição para a televisão brasileira, para o jornalismo e para o esporte são inestimáveis. Nossos mais profundos sentimentos a sua esposa Márcia, seus filhos Alexandre, Andréa e André, seus netos e amigos. A voz de Silvio Luiz continuará ecoando nos estádios e na memória dos fãs de todo Brasil", disse, em nota, a Record TV.

