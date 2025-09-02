Relembre os casamentos de César Tralli, novo âncora do JN

César Tralli é nome mais poderoso do jornalismo da TV Globo, tanto é que o profissional foi escolhido para suceder William Bonner no Jornal Nacional, a partir de 3 de novembro de 2025. Com tanto prestígio nas telinhas, o público quer saber sobre a vida pessoal do global que atualmente é casado com Ticiane Pinheiro.

Quantas vezes César Tralli foi casado?

A maioria do público deve saber do seu relacionamento atual, mas o jornalista César Tralli já foi casado três vezes. O primeiro matrimônio começou em 2006, com a modelo Cássia Ávila. A cerimônia teve 200 convidados e aconteceu no Leopolldo Plaza. O estilista Reinaldo Lourenço e estilista Glória Coelho foram padrinhos da noiva. A união durou apenas um ano.

Em 2007, Tralli casou com a jornalista Flávia Freire, que à época atuava como “garota do tempo” no jornalismo da TV Globo. A relação foi discreta e durou até 2013.

Foto: TV Globo

O relacionamento mais duradouro e com frutos – até hoje – é com Ticiane Pinheiro. Eles começaram a namorar em 2014 e se casaram oficialmente em 2017. A herdeira do casal, Manuella, veio em 2019. Além da caçula, o jornalista é padrasto de Rafa Justus, filha de Ticiane com Roberto Justus.

Em uma participação no Altas Horas, no ano passado, Tralli e Ticiane contaram ao público como se conheceram. Segundo eles, o primeiro contato aconteceu em um salão de beleza. “Estava ali um dia esperando. Ele estava na cadeira e não vi que era ele. Eu ‘falando pelos cotovelos’, batendo papo e tal. Quando ele voltou, eu fiquei sem graça. ‘Nossa, é o César Tralli'”, começou.

Os dois conversaram um pouco ali e trocaram telefones, porém Tralli demorou 15 dias para ligar para Tici, o que a deixou curiosa: “Eu falava: ‘Mas ele não vai ligar?”. “No começo eu não tava nem aí. Aí demorou e eu comecei a ficar interessada”, revelou a apresentadora.

O jornalista explicou a estratégia: “Eu vou ser honesto. Eu sou um homem romântico, à moda antiga. E eu não queria queimar etapa. Eu queria que fosse algum processo legal, natural, que a gente pudesse conhecer. Sem ímpeto. E aí, felizmente deu tudo certo. Estamos aqui. Dez anos, dez anos juntos, sete de casados”, celebrou.