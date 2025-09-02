Celebridades

Relembre os casamentos de César Tralli, novo âncora do JN

Jornalista vai substituir William Bonner no JN

Escrito por Anny Malagolini
salário de César Tralli na TV Globo em 2025 Foto: João Cotta/Globo

César Tralli é nome mais poderoso do jornalismo da TV Globo, tanto é que o profissional foi escolhido para suceder William Bonner no Jornal Nacional, a partir de 3 de novembro de 2025. Com tanto prestígio nas telinhas, o público quer saber sobre a vida pessoal do global que atualmente é casado com Ticiane Pinheiro.

Quantas vezes César Tralli foi casado?

A maioria do público deve saber do seu relacionamento atual, mas o jornalista César Tralli já foi casado três vezes. O primeiro matrimônio começou em 2006, com a modelo Cássia Ávila. A cerimônia teve 200 convidados e aconteceu no Leopolldo Plaza. O estilista Reinaldo Lourenço e estilista Glória Coelho foram padrinhos da noiva. A união durou apenas um ano.

Em 2007, Tralli casou com a jornalista Flávia Freire, que à época atuava como “garota do tempo” no jornalismo da TV Globo. A relação foi discreta e durou até 2013.

cesar tralli 1
Foto: TV Globo

O relacionamento mais duradouro e com frutos – até hoje – é com Ticiane Pinheiro. Eles começaram a namorar em 2014 e se casaram oficialmente em 2017. A herdeira do casal, Manuella, veio em 2019. Além da caçula, o jornalista é padrasto de Rafa Justus, filha de Ticiane com Roberto Justus.

Em uma participação no Altas Horas, no ano passado, Tralli e Ticiane contaram ao público como se conheceram. Segundo eles, o primeiro contato aconteceu em um salão de beleza. “Estava ali um dia esperando. Ele estava na cadeira e não vi que era ele. Eu ‘falando pelos cotovelos’, batendo papo e tal. Quando ele voltou, eu fiquei sem graça. ‘Nossa, é o César Tralli'”, começou.

Os dois conversaram um pouco ali e trocaram telefones, porém Tralli demorou 15 dias para ligar para Tici, o que a deixou curiosa: “Eu falava: ‘Mas ele não vai ligar?”. “No começo eu não tava nem aí. Aí demorou e eu comecei a ficar interessada”, revelou a apresentadora.

O jornalista explicou a estratégia: “Eu vou ser honesto. Eu sou um homem romântico, à moda antiga. E eu não queria queimar etapa. Eu queria que fosse algum processo legal, natural, que a gente pudesse conhecer. Sem ímpeto. E aí, felizmente deu tudo certo. Estamos aqui. Dez anos, dez anos juntos, sete de casados”, celebrou.

