Willian Bonner vai sair da Globo? Âncora do Jornal Nacional se despede hoje

A TV Globo anunciou que o Willian Bonner vai sair do Jornal Nacional após 29 anos como âncora do noticiário. Quem ocupa o posto e deve acompanhar Renata Vasconcellos é o jornalista César Tralli. A despedida oficial será no dia 3 de novembro.

Willian Bonner vai sair da Globo ou não?

Willian Bonner não deve sair da Globo tão cedo. A emissora informou, por meio de nota, que a partir do ano que vem, o jornalista se juntará à Sandra Annenberg na apresentação do Globo Repórter.

A dança das cadeiras na TV Globo deixará as bancadas da seguinte forma:

– Renata Vasconcellos e César Tralli formarão a nova dupla de apresentadores do telejornal

– William Bonner e Sandra Annenberg apresentarão juntos o Globo Repórter

– No Jornal Hoje, Roberto Kovalick vai assumir a bancada

– No Hora Um, Tiago Scheuer será o novo âncora do telejornal

Ainda de acordo com a emissora, há cerca de cinco anos, a Globo e o apresentador e editor-chefe do JN vêm trabalhando juntos e construindo a sua substituição e troca de função. Bonner manifestou desejo de abrir mão de funções executivas e da atuação no jornalismo diário para ter mais tempo para sua família e atividades pessoais.

“São 29 anos e quatro meses de JN. Exatos 26 anos como chefe da equipe de editores, comandando reuniões, avaliando pautas, planejando edições, apresentando as notícias a milhões. Nesse período, tornei-me pai, vi minhas crianças acharem que se tornaram adultos. Mudaram de endereço, até de país. Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos. Lembro quando a Sandra Annenberg chegou lá. Amiga de décadas, cúmplice do meu sonho, que era dela também, Sandra me mandou mensagem carinhosa: ‘Cheguei antes, amigo. Te espero aqui!’ Ano que vem, estaremos juntos por lá. O Tralli receberá o carinho e o apoio merecidíssimo que o time do JN sabe compartilhar. E terei prazer de continuar colhendo até lá”, explicou William Bonner, que chegou à Globo em 1986.