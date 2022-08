Resultado DNA Gusttavo Lima: veja resultado, segundo Léo Dias

O resultado DNA Gusttavo Lima foi revelado nesta segunda-feira, 1º de agosto, pelo colunista Léo Dias, do jornal Metrópoles. O teste foi realizado após a farmacêutica Eloá Soares afirmar, em fevereiro deste ano, ter engravidado do cantor sertanejo quando tinha 16 anos.

Qual o resultado DNA Gusttavo Lima?

O resultado DNA Gusttavo Lima deu negativo. O Embaixador não é pai biológico da filha adolescente da farmacêutica, conforme apurado pelo colunista. As amostras de sangue coletadas passaram por duas análises, realizadas por equipes diferentes, para que houvesse a prova e a contraprova.

Os primeiros rumores de que Gusttavo seria pai da filha de Eloá começaram a circular na web em fevereiro deste ano. A mulher de 36 anos entrou na justiça alegando que teria se relacionado com o famoso quando tinha 16 anos de idade, em 2004, após um encontro com o sertanejo, que na época tinha 15.

Ela afirmou que teria conhecido a voz de ‘Termina Comigo Antes’ após ele fazer uma apresentação na escola de música onde ela também se apresentou. “Na época, ele disse que que tinha um ano a mais que eu mas depois descobri que era mais novo. Foi quando eu fiquei grávida”, contou.

A mulher também chegou a dizer que o cantor chegou a procurá-la antes de se casar e que teria questionado quando ela iria perceber que a filha dela era dele também. Depois, na web, ela disse que não ia mais comentar sobre o assunto. “Fui aconselhada pelo meu advogado que até que saia o resultado do DNA eu não fale sobre o assunto em rede social. Mas assim que eu puder falar, eu venho dizer a vocês tudo que está acontecendo. Obrigada aos que estão me dando forças” publicou a farmacêutica em sua conta do Instagram na época.

No entanto, em nota emitida pela assessoria de imprensa do sertanejo em fevereiro, ele negou toda a história. “No ano de 2004 (data em que teria ocorrido o primeiro encontro), o cantor Gusttavo Lima contava com 15 anos de idade e vivia com seus pais e irmão numa pequena comunidade rural no interior de Minas Gerais. Na época, até mesmo por falta de recursos financeiros, o artista nem sequer conhecia alguma cidade do interior paulista. Portanto, a história levantada não procede”, disse.

