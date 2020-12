Saiba detalhes do casamento de Andressa Urach e Tiago Lopes

A modelo Andressa Urach não apenas está noiva, como já está em busca dos preparativos para a cerimônia que deve acontecer em breve. Em suas redes sociais, a ex-A Fazenda falou sobre os detalhes da futura união com Tiago Lopes.

Como será o casamento de Andressa Urach?

Ser perder tempo! Andressa Urach e Tiago pretendem se casar em breve. Com apenas um mês de namoro, os dois irão se casar no dia 17 deste mês.

Em conversa com a revista Quem, ela explicou que não quer uma cerimônia tradicional. Ou seja: Andressa não se casará na igreja. Diferente do que os fãs pudessem imaginar, ela irá se casar em um sítio.

“Não pretendo casar na igreja. Será em uma cerimônia íntima para apenas alguns amigos”, declarou ela. A famosa também explicou que não pretende dar uma festa grande por causa do Codi-19.

Apesar do casamento não ser na igreja, ela quer manter a tradição do vestido branco. “Quero fazer algo intimista, mas, ao mesmo tempo, tradicional, com vestido de noiva e tudo que tenho direito”, explicou ela.

Em seu Instagram, Andressa Urach falou sobre o casamento civil. “Hoje fomos ao cartório onde vamos nos casar no civil aqui em Porto Alegre, e solicitamos a certidão de nascimento dele atualizada e a minha certidão de divórcio atualizada. Em uma semana devem chegar as certidões e já podemos marcar a data do casamento no civil.”, contou.

Ex-Miss bumbum fala na possibilidade em ser mãe novamente

Após negar que gostaria de ter mais filhos, Andressa Urach, que é mãe de Arthur, de 15, voltou atrás. “É um desejo dele, que ainda não é pai, e fui tocada no coração para ter esse filho. Conversamos e pretendemos ter um filho ano que vem”, disse.

Andressa Urach e noivo já moram juntos

Morando com Tiago, Andressa Urach chegou a postar Stories falando que estava em casa, “arrumada para o noivo”. Neste sentido, ela destacou que era importante para as mulheres “se arrumarem para os companheiros”.

Ela ainda garantiu que não existe nenhum problema com ele conhecer seu passado, quando já esteve na prostituição. “Ele conhece toda a minha história. Ele admira minha vida e a superação. Meu passado é algo público e a pessoa que vai estar ao meu lado sabe que sou uma nova pessoa. E eu não seria essa pessoa de hoje sem tudo que aconteceu no meu passado”.

Vale destacar que os dois foram apresentados por uma amiga em comum. “Nossa amizade é tão linda, pois somos muito parecidos em gostos e hábitos”, contou Andresa Urach, em post no Instagram.