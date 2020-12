Saiba quanto Bruna Marquezine e ex-BBBs pagaram para ter ilha ‘privê’

Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Thelma Assis e Rafa Kalimann resolveram passar o Réveillon em uma ilha privativa. O quarteto de amigas surpreendeu os fãs ao aparecer juntas no paraíso – só delas por alguns dias. Através das redes sociais, elas compartilharam vídeos e fotos da ilha em que escolheram para aguardar a chegada de 2021. Mas, quantos será que custa a diária em uma ilha como a do quarteto?

Bruna Marquezine, Manu, Rafa e Thelma em ilha

No último fim de semana, a ex-participantes do BBB 20, Thelma Assis, Rafa Kalimann e Manu Gavassi revelaram que alugaram uma ilha privativa ao lado da atriz (contratada pela Netflix) Bruna Marquezine, para curtirem a passagem de fim de ano. No último domingo (27), através dos Stories do Instagram, as amigas registraram a animação em estar na ilha somente para elas. “Vocês não têm noção do paraíso. Estou sem acreditar até agora. Pegamos uma ilha exclusiva para a gente, bem conectadas com a natureza”, revelou Rafa Kalimann, que não deixou em segredo a localidade.

O marido de Thelma, Denis, também acompanhou a médica na viagem. Assim como o cantor Daniel Caon, namorado de Rafa. Bruna e Manu são as únicas solteiras do quarteto de amigas na ilha. Durante um vídeo no Stories, Manu brincou: “Meu boy o universo está cuidando”, brincou a cantora ao responder uma pergunta da campeã do BBB 20. “O meu também”, completou Marquezine.

Ilhas frequentadas por famosos

Para ‘fugir’ um pouquinho do isolamento social durante o período de pandemia do novo coronavírus, algumas celebridades deram uma escapadinha e foram parar em ilhas em volta do Brasil. Um exemplo disso, é o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que resolveram alugar a Ilha do Japão, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, para “sair” um pouco do isolamento. O casal, que são pais de Titi, Bless e Zyan, escolheram ficar na Ilha do Japão, e tiveram que desembolsar uma quantia em dólar, que variam de R$ 28.950 a R$ 35.826.

Ilha do Japão

O acesso ao local para Ilha do Japão só é possível por meio de um helicóptero exclusivo. A região é composta por 365 ilhas, mais de 2.000 praias e um litoral conhecido no mundo todo como um paraíso natural. Através da rede social do Instagram, o ator compartilhou um pouco da beleza do lugar, onde esteve com a família.

Fernando de Noronha

Aliás, o casal Bruno e Giovanna são donos de uma pousada na Ilha de Fernando de Noronha – destino queridinho dos famosos no final do ano e carnaval. O local é formado por 21 ilhas e ilhotas e é uma verdadeira maravilha da natureza. Com praias paradisíacas e fauna e flora preservadas, Fernando de Noronha é um lugar fantástico para surfar e mergulhar, em uma natureza protegida pela limitação do turismo e estritas normas ambientais. A pousada ‘Maria Bonita Noronha’ localizada na ilha já recebeu famosos como Bruna Marquezine, Neymar, Fernanda Paes Leme e mais. O pacote para o réveillon sai por R$ 30 mil, para sete dias.

Ilha em Paraty

Após a final do reality ‘A Fazenda 12’, da Record TV, o apresentador Marcos Mion e a esposa Suzana Gullo, foram descansar em uma ilha localizada em Paraty.

Imagens de Ilhas no Brasil

Ilha do Marajó Ilha em Santa Catarina Ilha Abrolhos Ilha Atol das Rocas Ilha Grande Ilha do Mel

Qual a ilha escolhida por Bruna Marquezine e as amigas?

A atriz não quis revelar a ilha exclusiva onde escolheu para passar a virada do ano ao lado das amigas. Tanto Manu Gavassi, Thelma Assis e Rafa Kalimann seguiram o exemplo de não divulgar o local paradisíaco. Pelas fotos e vídeos, é possível observar que além da bela paisagem, o quarteto também terá muito divertimento pela frente. Através dos Stories, Kalimann compartilhou vídeos mostrando vários jogos para passar o tempo. Quebra-cabeça, dominó e UNO estavam na lista.

