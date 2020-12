Ex-BBB Thelma Assis é criticada na web após ‘quebrar’ isolamento em ilha

A médica e também campeã do BBB 20, Thelma Assis, dividiu a web após decidir viajar para uma ilha com as amigas, Manu Gavassi, Bruna Marquezine e Rafa Kalimann para aguardar a chegada de 2021. Mas, na tarde desta segunda-feira (28) nas redes sociais, a profissional de saúde foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter, por ‘abandonar’ o isolamento.

Thelma Assis é criticada na web

No último fim de semana, a ex-participantes do BBB 20, Thelma Assis, Rafa Kalimann e Manu Gavassi revelaram que alugaram uma ilha privativa ao lado da atriz Bruna Marquezine, para curtirem a passagem de fim de ano. Mas, assim que os primeiros registros surgiram, alguns internautas começaram a criticar a atitude da profissional de saúde, em relação ao “abandono” do isolamento social em meio aos casos de Covid-19.

Para piorar ainda mais a situação da campeã da edição de número 20 do reality da Globo, alguns internautas do Twitter, resgataram um comercial de TV gravado por Thelma Assis para a Prefeitura de São Paulo, onde ela aparece pedindo para as pessoas ficarem em casa [isoladas] como a melhor forma de evitar a transmissão do vírus.

“A hipocrisia da lacrosfera com seu brado FIQUE EM CASA é repugnante. Parece que a ex-BBB Thelminha não pratica o que prega, deve ser porque recebeu 180 mil de dinheiro público para pregar o isolamento. É, Thelminha, segura esse paredão agora!”, escreveu o usuário Carlos Jordy, ao compartilhar o vídeo da campanha.

"A hipocrisia da lacrosfera com seu brado FIQUE EM CASA é repugnante. Parece que a ex-BBB Thelminha não pratica o que prega, deve ser porque recebeu 180 mil de dinheiro público para pregar o isolamento. É, Thelminha, segura esse paredão agora!", escreveu o usuário Carlos Jordy, ao compartilhar o vídeo da campanha.

“Thelma, Manu Gavassi, Rafa Kalimann e a Bruna Marquezine ALUGARAM uma ILHA só para ELAS e por incrível que pareça a internet resolveu atacar apenas a Thelminha, que coincidência, hein?”, escreveu um internauta, ao se deparar com ‘ataques’ e ‘cancelamentos’ somente em direção da ex-BBB Thelma Assis.

"Thelma, Manu Gavassi, Rafa Kalimann e a Bruna Marquezine ALUGARAM uma ILHA só para ELAS e por incrível que pareça a internet resolveu atacar apenas a Thelminha, que coincidência, hein?", escreveu um internauta, ao se deparar com 'ataques' e 'cancelamentos' somente em direção da ex-BBB Thelma Assis.

Mais repercussões na web

Mesmo tendo pessoas que criticaram a atitude da profissional de saúde, muitos usuários da plataforma também se manifestaram mostrando apoio a Theminha – apelido carinhoso da ex-brother. “Não faz o mínimo sentido essa tentativa de cancelarem a Thelminha. Uma coisa é alguém fazer festa pra centenas de pessoas, se enfiar em boate fechada. Outra é encontrar poucas pessoas testadas e isoladas em um lugar aberto. E esse uso político da imagem dele tem razão bem óbvia”, escreveu um usuário da rede social do Twitter.

Não faz o mínimo sentido essa tentativa de cancelarem a Thelminha. Uma coisa é alguém fazer festa pra centenas de pessoas, se enfiar em boate fechada. Outra é encontrar poucas pessoas testadas e isoladas em um lugar aberto. E esse uso político da imagem dele tem razão bem óbvia. — Fernando Oliveira (@fefito) December 28, 2020

Entre os comentários, teve internautas que aproveitaram o momento para criticar a festa realizada pelo humorista Carlinhos Maia, no último sábado (19), em meio à pandemia do coronavírus. Além disso, eles compararam a ‘escapa’ de Thelma Assis para ilha, ao grande evento de fim de ano, organizado pelo jogador Neymar, que está dando o que falar.

“A Thelma está sendo criticada só por ter alugado uma ilha para ela e duas amigas?! Mano ela está na ilha com seu marido e duas amigas e o povo não deixa ela em paz. Vão criticar pessoas como Neymar e Carlinhos que de fato estão errados”, escreveu um perfil.

Bruna, Manu e Rafa também estão na ilha

Além de Thelminha, também estão na ilha a atriz Bruna Marquezine e as ex-BBB Manu Gavassi e Rafa Kalimann. O marido de Thelma, Denis, acompanhou a médica na viagem. Assim como o cantor Daniel Caon, namorado de Rafa.

O quarteto de amigas alugaram uma ilha totalmente privativa para curtirem o fim de ano juntas. Mesmo com tantos vídeos, fotos e Stories nas redes sociais, as quatro não revelam o destino da ilha. Vamos ter que esperar um pouco mais, pra ver se elas decidem compartilhar o local com os fãs.

