Saiba quem é a modelo que ganhou curtida do Instagram do Papa

O Vaticano iniciou investigação na conta oficial do Papa Francisco no Instagram. É que o perfil dele curtiu uma foto sensual da modelo brasileira Natalia Garibotto e o caso viralizou na web. A Catholic News Agency (CNA) informou na quarta-feira (18) que as contas nas redes sociais são administradas por vários funcionários e ainda não se sabe quem deu o “like” indevido.

Quem é a modelo que ganhou curtida do Instagram do Papa?

Natalia Garibotto, também conhecida nas redes sociais como Nata Gata, é uma modelo brasileira e atualmente mora na Grécia. Aos 27 anos, tem 2,3 milhões de seguidores no Instagram, no qual publica fotos vestindo biquínis cavados, fantasias sensuais e roupas de academia, além de vídeos de treinos. Ainda vende conteúdo adulto para assinantes do seu site.

A imagem curtida pelo Instagram do Papa Francisco mostra Natalia com look estilo colegial, incluindo calcinha fio-dental. Foi postada no dia 5 de outubro e recebeu cerca de 149 mil “likes” até o momento. O atribuído ao líder da Igreja Católica foi retirado no último sábado (14), depois de ter viralizado na web.

Natalia escolheu o seu Twitter para repercutir o caso: “Pelo menos eu vou para o céu”. E também aproveitou para divulgar o link de seu site, completando: “Neste dia eu fui abençoada, você pode ser também”.

O primeiro a escrever sobre o ocorrido foi o blog Barstool Sports. E Natalia respondeu à publicação logo na sequência: “minha mãe odeia as fotos do meu bumbum, mas o Papa deu clique-duplo”.

Quem cuida da rede social do Papa?

Segundo a “Catholic News Agency” (CNA), ainda não se sabe quem foi o autor da curtida com o login do Papa Francisco. As contas das redes sociais são administradas por alguns funcionários da Santa Sé. Por isso, o Vaticano abriu a investigação para determinar como uma foto sensual teria recebido um like a partir de uma delas.

https://twitter.com/NataaGataa/status/1327284334001315840