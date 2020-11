O IGTV é um dos recursos mais utilizados pelos usuários do Instagram. Ele chegou há algum tempo e já conquistou empresas que apostam na produção de vídeo como uma estratégia de marketing digital. Por isso, se você quer saber como potencializar as suas ações, saiba aqui tudo sobre essa ferramenta.

O Instagram tem sido a grande aposta de muitas marcas para divulgar seus produtos e serviços. Isso porque ele oferece ao usuário uma série de possibilidades quando se trata de produção de conteúdo visual. Mas, além das tão utilizadas stories, o aplicativo apresentou também ao seu consumidor o IGTV.

Esse recurso possibilita a postagem e viralização de vídeos de até 60 minutos, para concorrer com o Youtube. Por isso, vamos te explicar direitinho como funciona a plataforma e como é possível se beneficiar com ela.

O que é o IGTV?

O IGTV foi lançado em 2018 e fica localizado dentro do próprio Instagram. Embora estejam integrados, eles são aplicativos diferentes. A novidade deu tão certo que até hoje consumimos conteúdos em vídeo na plataforma.

Vale salientar que o foco principal da sua criação foi ajudar influenciadores digitais a produzirem materiais mais longos e embasados. O que não acontece quando postamos um vídeo de apenas 59 segundos no feed, que é o tempo máximo que o Instagram permite.

Agora os conteúdos podem ser feitos com mais calma e mais profundidade que anteriormente. Aliás, a proposta inicial era disponibilizar os 60 minutos para os criadores de conteúdo e 10 minutos para outros usuários da plataforma. Mas isso foi mudando com o passar do tempo e qualquer um pode fazer vídeos maiores.

Além disso, o produtor ainda pode colocar um link nas stories, direcionando os seus seguidores ao seu vídeo no IGTV. Outra vantagem é que as produções aparecem de forma segmentada para o usuário. Por exemplo, se você gosta de conteúdos sobre moda, certamente receberá sugestões de vídeos desse segmento.

Como começar a produzir conteúdo no IGTV?

Hoje é possível fazer uploads na plataforma tanto de um celular, quanto de um desktop. Assim como no Youtube, cada usuário possui um canal, onde ficam armazenados todos os vídeos.

Para criá-lo, é necessário acessar o IGTV e clicar no botão de “criar canal”. Em seguida, acompanhe as instruções que estiverem na tela. O interessante é que esse mesmo conteúdo pode ser postado tanto no Instagram, quanto no Facebook. Ele também fica disponível para qualquer pessoa ver quando quiser.

Essa é uma estratégia muito eficaz para empresas e influenciadores digitais. Isso porque conteúdos em vídeo tendem a ser mais visualizados do que os outros tipos. Eles também engajam mais, sobretudo em grandes contas.

É possível ter acesso também às métricas de compartilhamento, visualização e rejeição daquele conteúdo. Aliás, qualquer pessoa pode visualizar os comentários e quantidade de curtidas do vídeo postado no IGTV.

Imagine as várias possibilidades de conteúdo que podem circular pelo IGTV? Se você gostou dessa estratégia de marketing, confira algumas dicas de como utilizá-la para otimizar o seu feed.

Dicas de conteúdo para utilizar no IGTV

Agora que você já conhece as oportunidades geradas pelo IGTV, confira algumas ideias de conteúdo para esse formato. Mas inicialmente, adapte os seus vídeos, investindo na qualidade da imagem e iluminação e deixando-os na posição vertical.

Tutoriais

Muitos blogueiros utilizam o IGTV para promover tutoriais, novidades e dicas do tipo “faça você mesmo”, para os seus seguidores. Quem nunca viu no seu Instagram uma indicação de tutorial de maquiagem ou até mesmo receitas de comida?

Independente do seu nicho de atuação, essa é uma forma de se aproximar do seu público-alvo. Você poderá promover um conteúdo interessante para ele e ainda ajudá-lo a resolver algum problema ou dúvida.

Entrevistas

Outra ideia incrível para utilizar no IGTV é investir em entrevistas rápidas, que são atemporais. Além delas, você pode promover diálogos e estimular a interação dos seguidores através dos botões de curtir e comentar.

Demonstração de produtos

O IGTV é um ótimo local para fazer demonstrações de produtos lançados recentemente. Por isso, aproveite para criar vídeos bem criativos, que chamem a atenção da audiência.

Gostou dessa ferramenta? Então invista em marketing de conteúdo e coloque a criatividade para funcionar. Assim você irá atrair o seu público através de conteúdos visuais mais aprofundados.