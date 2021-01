Saiba quem é Fernanda Lorenzoni, a esposa de Fafy Siqueira

Fafy Siqueira foi alvo de preconceito nas redes sociais. Ao se declarar e publicar no Instagram fotos ao lado da companheira Fernanda Lorenzoni, recebeu comentários ofensivos por conta da diferenciada de idade entre elas, que é de 35 anos. As duas estão juntas desde 2016.

Quem é a namorada de Fafy Siqueira?

Fernanda Lorenzoni, de 31 anos, é artista e assistente de produção/direção. Conheceu a a atriz e parceira, de 66 anos, nos bastidores da peça “Forever Young”, de 2016.

O romance só foi comentado publicamente no começo do ano passado. “Eu estava dando entrevista, falei que tinha tido uma queda muito séria, que quebrei 3 costelas. Perguntaram quem acudiu e me deu uma preguiça de inventar coisa […] falei ‘foi a Fernanda, minha namorada’, e não falei mais nada”, disse Fafy Siqueira ao Gshow.

Na entrevista ao site, a atriz comentou o início do namoro com algumas brigas. “Ela falava uma coisa e eu achava que não. Eu falava ‘essa garotinha tá pensando que é o que?’. Pois é, aí estou com ela até hoje.”

As duas posaram juntas na praia, nos últimos dias. “Eu te amo e vou gritar para todo mundo ouvir”, colocou a atriz na legenda. Os cliques receberam muitos comentários positivos sobre o amor. Mas também levaram ao preconceito pela diferença de idade. Uma pessoa chegou a escrever que se tratavam de “mãe e filha”. “Não. É esposa e esposa”, rebateu Fafy.

A também atriz Vanessa Gerbelli deixou seu recado, mostrando indignação com o comportamento abusivo de algumas pessoas. “Acabei de denunciar uma maluca agressiva que comentou aqui, que ‘ama animais’ e detesta seres humanos… Não pode estar numa rede social quem não tem civilidade”, escreveu. “Mando tomar no %”, respondeu Fafy.

Outros seguidores saíram em defesa do casal. “As pessoas estão acostumadas com coisas ruins, com falta de amor, pois quando veem 2 pessoas se amando , ficam incomodas, eu não , eu acho muito lindo duas pessoas que se amam, sejam elas quem forem, o amor deve ser celebrado, aplaudido, só pessoas tristes, amarguradas pela vida, pessoas que se incomodam com a felicidade dos outros, que entram no Instagram pra criticar e destilar suas frustrações, são realmente infelizes e dignas de pena.”