Sandy e outros famosos lamentam morte de Paulinho, do Roupa Nova

A morte de Paulo César dos Santos, o Paulinho do grupo Roupa Nova, causou grande comoção entre os fãs e famosos. O cantor não resistiu e foi vítima da Covid-19, aos 68 anos.

Famosos prestam homenagens a Paulinho nas redes sociais

Após a notícia da morte do cantor, os administradores do Instagram prestaram uma homenagem. “As luzes do palco se apagaram. Infelizmente o nosso querido Paulinho não resistiu”.

“Acabamos de receber a notícia que ele veio a falecer de falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infecção do vírus COVID 19. Paciente decorrente de outras comorbidades, entre elas um transplante de medula óssea devido a um linfoma, ele teve uma parada cardiorrespiratória hoje, que levou à parada dos órgãos. Nossos agradecimentos a todos que oraram e pediram por ele. Deus o receba de braços abertos!”, disseram.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Sandy faz vídeo emocionante ao cantar Roupa Nova

Ao som de ‘Volta Pra Mim’, Sandy emocionou a internet. Em vídeo no Instagram, ela cantou, e falou um pouco da sua história de fã do grupo, e de Paulinho. “Lembro de, muito pequena, me impressionar com os agudos potentes do Paulinho. Fui a muitos shows como fã, influenciada e acompanhada pelos meus pais”, disse ela.

Luan Santana: ‘Descanse em paz, Paulinho’

O cantor sertanejo mostrou seus sentimentos pela morte de Paulinho. Ao cantar ‘A Viagem’, do grupo, ele comoveu a internet. Inclusive, Luan e o grupo gravaram juntos a música ‘Amor Sob Medida’, em 2019.

Fátima Bernardes lamenta morte de Paulinho: ‘Mais um dia triste’

Com uma foto do grupo em seu programa, ‘Encontro’, Fátia relembrou as participações e o carinho que tinha por Paulinho. A apresentadora, que teve câncer, lamentou mais uma vítima da Covid-19.

“Mais um dia triste. Das últimas cinco fotos que postei, três foram de pessoas queridas vencidas pela COVID-19. Hj nosso carinho vai pra família do Paulinho e pra família @roupanova. Esse cantor incrível, dessa banda com tanta história na nossa música, não resistiu à doença. A nossa alegria e a dos telespectadores sempre que iam ao programa hj está abalada. Sorte a nossa que o trabalho lindo dele vai ficar pra sempre”, escreveu.

Alexandre Pires relembra parceria com o vocalista do grupo Roupa Nova

No Instagram, Alexandre Pires lamentou a perda de Paulinho. “Eu gostaria de escrever um monte de coisas aqui mas não encontro palavras. Deus… Receba o Paulinho. Um ser humano muito do bem. Um cantor fora do comum! Aos familiares, irmãos do Grupo Roupa Nova, os meus sinceros pêsames”, escreveu.

Confira mais homenagens dos famosos:

Vários famosos, de várias áreas, mas principalmente no mundo da música, prestaram homenagens. Artistas que fizeram feat com o grupo, lamentaram.

NÃO!!! NÃO!!!!!!!!!! QUE MERDA! QUE INFERNO! QUE VÍRUS DESGRAÇADO!!! Perdemos um dos maiores de todos os tempos. Paulinho, vocalista do Roupa Nova. Viajei 2x pra vê-los. QUE MERDA!!!!!!!!! pic.twitter.com/KAmHcUtxox — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 15, 2020

E o Paulinho me deixou sem saber o que escrever pra dizer o quanto tô triste com sua partida. Justo um Roupa Nova, que sempre botou palavra na minha boca… 😞 Que tristeza. — Bruno Gagliasso – Pai de 3 (@brunogagliasso) December 15, 2020