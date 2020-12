Sandy explica por que nunca aparece sem maquiagem em público

Durante uma participação no podcast ‘Sistema Solari’, do artistas Felipe Solari, Sandy deixou escapar algumas curiosidades da sua vida pessoal, que até certo tempo, muitos fãs queriam saber. Entre os ‘segredinhos’, a cantora conta que passou a evitar maquiagem durante o período de pandemia. Mas, ao que parece, é só da porta para dentro. Segundo ela, há uma certa insegurança em relação ao fator ‘maquiagem’.

Em sua participação, a cantora comenta sobre estar em casa, em família em tempos de pandemia no Brasil. Mas, ainda assim garante que não irá dispensar uma boa make com ‘novo normal’, após isolamento social. Uma das explicações, é que ela não se sente segura para sair em público, sem um base ou um rímel. Resumindo, de cara limpa.

Sandy fala sobre insegurança

A mãe de Theo, fruto do seu casamento com o músico Lucas Lima, falou no podcast sobre ainda não se sentir segura o suficiente para não usar maquiagem em frente às câmeras. “O negócio da maquiagem é mais sério pra mim. Não me sinto segura, não me sinto bem. Eu preciso estar me sentindo bonita para colocar minha cara na câmera. É muito pessoal mesmo”, iniciou.

Ainda na entrevista, Sandy explica que sobre a vida pública quem tem, desde aos 7 anos e que usar a maquiagem, é como vestir o papel da artista. “Essa é a cara que todo mundo conhece, que vê na TV desde pequena”, explica a cantora”. “Se é para alguém fora da minha família me ver, eu preciso me sentir segura e a make me ajuda a ter essa sensação”, explica a cantora, que completa 38 anos em 2021.

O tempo no isolamento social, também transformou a relação da cantora com o primogênito. “Fiquei uma mãe grudenta com o Theo. Com ele, já era um pouco grudenta. Mas fiquei uma mãe mais chata!”, revelou Sandy ao podcast de Felipe Solari. Sobre os cuidados para a Covid-19, ela diz: “Sou bem neurótica! Ninguém da minha família pegou. A gente tem o “pacto do coronga”! Posso ver o Ju [Junior Lima], a Mônica e Otto [sobrinho], meus pais… Minha avó mora no quintal dos meus pais. Tenho que me cuidar muito para não oferecer risco para ela (…) Eu corto o cabelo do Lucas e do Theo. Faço degradê”, revelou a cantora.

Nas redes sociais, Sandy faz a linha discreta ao revelar fotos do filho. Mas, ela surge em alguns cliques ao lado do maridão, e os fãs logo se derretem com o amor entre os dois. O que eles mais gostam também, é quando os dois surgem cantando. Lucas no violão e Sandy, na voz.

Logo após a triste notícia da morte do vocalista do ‘Roupa Nova’, Paulinho, Sandy e Lucas Lima fizeram uma bela homenagem ao artista, que foi vítima de Covid-19. “Na adolescência, meu irmão e eu gravamos dois dos nossos maiores sucessos, compostos por integrantes da banda, “A Lenda” e “Aprender a Amar”. Em 2010 participei do DVD de comemoração dos seus 30 anos de carreira, cantando “Chuva de Prata” com o Serginho. Fiquei honrada de estar nesse momento especial que guardo no coração”, escreveu em um trecho da mensagem. “Essa música fez parte da minha infância… lembro de, muito pequena, me impressionar com os agudos potentes do Paulinho”, completa.