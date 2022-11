Sargento Pincel, ator dos Trapalhões, morre aos 84 anos

O ator Roberto Guilherme, o Sargento Pincel de Os Trapalhões, morreu aos 84 anos nesta quinta-feira, 10, no Rio de Janeiro. O famoso estava internado na clínica Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, e lutava contra um câncer há anos. No entanto, até o momento, a causa da morte ainda não foi revelada.

Roberto Guilherme filmes: relembre a carreira do ator

Roberto Guilherme ficou famoso ao interpretar o Sargento Pincel por mais de trinta anos na franquia Os Trapalhões, ao lado de Renato Aragão, o 'Soldado 49, e todo elenco. Ele era chamado de 'Pinça' até hoje por sua família e amigos, devido ao papel pelo qual ficou marcado. A careca, sua marca registrada, surgiu na época do programa.

O ator nasceu em 25 de agosto de 1938, em Ladário, Corumbá (MT). Foi batizado como Edward Guilherme Nunes da Silva, mas o nome Roberto foi escolhido como uma homenagem a Roberto Carlos.

O ator começou a trabalhar na televisão em 1963, na extinta TV Excelsior, onde conheceu Renato Aragão quando contracenaram no programa humorístico 'Um Dois, Feijão Com Arroz' (1965).

Em 1965, ao lado de Dedé Santana, passou a fazer parte do elenco fixo de 'Adoráveis Trapalhões'. O Sargento Pincel, personagem que mudou a vida de Roberto Guilherme, surgiu em 1966, no programa 'Quartel do Barulho'.

O ator teve passagens pela Record e TV Tupi até o surgimento de 'Os Trapalhões' em 1975, formado por Mussum, Zacarias, Renato Aragão e Dedé Santana - Roberto Guilherme participa do programa com personagens de apoio. Ele também passou pela Globo, em 1981, onde participou de Viva o Gordo' e 'Balança Mais Não Cai'.

Retornou aos Trapalhões em 1982 e permaneceu trabalhando ao lado de Renato Aragão até 2013, com quem trabalhou em inúmeros projetos, incluindo 'Os Trapalhões em Portugal'.

A morte de Roberto Guilherme foi confirmada hoje pela família do artista e por Livia Aragão, mulher de Renato e amiga de longa data do ator.