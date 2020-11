Sean Connery: estrela de James Bond morre aos 90 anos

Sean Connery, o ator escocês vencedor do Oscar pelo icônico James Bond, morreu no sábado (31), aos 90 anos. Ao longo de uma carreira que durou seis décadas, Connery também estrelou filmes como Indiana Jones e a Última Cruzada , Os Intocáveis, entre outros.

Como Sean Connery morreu?

Ele teria morrido pacificamente enquanto dormia nas Bahamas após uma longa doença. Em um comunicado à BBC, o filho de Connery, Jason, disse que “muitos de sua família poderiam estar nas Bahamas ao seu redor” quando ele morreu durante a noite.

Ele disse: “Todos nós estamos trabalhando para entender este grande evento, pois ele só aconteceu recentemente, embora meu pai esteja doente há algum tempo. “Um dia triste para todos que conheciam e amavam meu pai e uma triste perda para todas as pessoas ao redor do mundo que gostaram do maravilhoso presente que ele tinha como ator.”

“Estamos arrasados ​​com a notícia do falecimento de Sir Sean Connery”, tweetaram os produtores de James Bond, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, no sábado. “Ele foi e sempre será lembrado como o James Bond original, cuja entrada indelével na história do cinema começou quando ele anunciou aquelas palavras inesquecíveis – ‘O nome é Bond … James Bond’ – ele revolucionou o mundo com seu retrato corajoso e espirituoso do sexy e agente secreto carismático. Ele é, sem dúvida, o grande responsável pelo sucesso da série de filmes e seremos eternamente gratos a ele. ”

Vida pessoal

Criado quase na pobreza, um jovem Connery trabalhou como polidor de caixões, leiteiro e salva-vidas antes que o amor pela musculação o ajudasse a iniciar a carreira de ator.

O orgulhoso escocês foi nomeado cavaleiro em 2000 por seus serviços prestados ao cinema dramático, que ele aceitou usando um vestido completo das montanhas.

Carreira além de James Bond

O ator teve uma carreira longa e distinta, mas é mais conhecido por ser o James Bond original e, para muitos fãs, o melhor de todos os tempos.

Sean ConneryEle apareceu em sete dos filmes de espionagem e foi nomeado cavaleiro pela Rainha no Palácio de Holyrood em 2000. Connery, de Fountainbridge em Edimburgo, também apareceu como figuras históricas Rei Arthur, Robin Hood e Ricardo Coração de Leão durante sua ilustre carreira.

https://www.youtube.com/watch?v=JVJzByu8RV8